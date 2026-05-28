역사문화 넘어 스포츠 도시로 발돋움…경주서 각종 대회 잇단 개최

세줄 요약 경북 경주시가 역사문화 도시를 넘어 스포츠 도시로 자리매김한다. 오는 31일 마라톤과 수영대회가, 다음 달 1일 전국 중학야구 선수권대회가 경주 일원에서 열린다. 수천 명의 선수단과 방문객이 찾으며 지역 경제에도 도움이 될 전망이다. 경주, 역사문화 도시 넘어 스포츠 도시 도약

마라톤·수영·중학야구 대회 잇따라 개최

수천 명 방문 예상, 지역 상권 활성화 기대

이미지 확대 경북 경주에서 지난해 열린 전국 중학야구 선수권대회에서 선수들이 경기를 펼치고 있다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주에서 지난해 열린 전국 중학야구 선수권대회에서 선수들이 경기를 펼치고 있다. 경주시 제공

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경북 경주시가 역사문화 도시를 넘어 스포츠 도시로 발돋움하고 있다.시는 오는 31일 ‘제24회 경주 동호인 마라톤대회’와 ‘제9회 경주시수영연맹회장배 전국 마스터즈 수영대회’, 다음 달 1일 ‘제73회 전국 중학야구 선수권대회’가 경주 일원에서 열린다고 28일 밝혔다.마라톤대회는 경주 서천둔치 생활체육광장에서 개최된다. 경북도 내 마라톤 동호인 1000여명이 참가해 경주의 풍경을 배경으로 기량을 겨룬다.같은 날 북경주체육문화센터에서 열리는 수영대회는 초등부와 일반부로 나눠 자유형·배영·평영·접영 등 개인 종목과 혼계영·계영 등 단체전 경기가 펼쳐진다. 전국 각지에서 모인 400여명의 수영 동호인들이 실력을 선보일 예정이다.중학야구 선수권대회는 경주베이스볼파크 등지에서 열린다. 대한야구소프트볼협회(KBSA)가 주최하는 전국 최대 규모의 중학교 야구대회로, 전국 65개 팀 2300여명의 선수단이 참가한다. 대회는 조별리그와 결선 토너먼트 방식으로 진행된다.시는 체육대회 개최로 선수단과 임원, 학부모, 동호인 등 수천명이 경주를 찾을 것으로 기대하고 있다. 숙박업소와 음식점 등 지역 상권에도 활력을 불어넣을 전망이다.최혁준 경주시장 권한대행은 “선수단과 동호인들이 역사문화 도시 경주에서 마음껏 기량을 펼치고 좋은 추억을 만들길 바란다”며 “우수한 체육 인프라와 풍부한 대회 운영 경험을 바탕으로 스포츠 도시 경주의 위상을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.