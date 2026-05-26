경북 경주시, 수소연료전지 발전 나선다…2만 1000가구 공급

세줄 요약 경주시가 현곡면 나원리에서 나원 수소연료전지 발전사업 착공식을 열고 본격 조성에 들어갔다. 총사업비 약 300억원이 투입되며 9.13㎽ 규모로 연간 2만1400가구에 전력을 공급할 예정이다. 천연가스를 활용한 친환경 분산형 전원으로 탄소중립에도 도움이 될 전망이다. 현곡면 나원리 수소연료전지 발전사업 착공

총사업비 300억원, 9.13㎽ 규모 조성

연간 2만1400가구 전력 공급 목표

이미지 확대 경북 경주시와 국가철도공단, 서라벌도시가스 관계자들이 26일 수소연료전지 발전 시설 착공식에 참여했다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시와 국가철도공단, 서라벌도시가스 관계자들이 26일 수소연료전지 발전 시설 착공식에 참여했다. 경주시 제공

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경북 경주시가 친환경 전력 공급을 위해 수소연료전지 발전에 나선다.시는 현곡면 나원리 일원에서 ‘나원 수소연료전지 발전사업’ 착공식을 열고 본격적인 시설 조성에 나선다고 26일 밝혔다. 사업은 서라벌도시가스가 추진하며 총사업비 약 300억원이 투입된다.시설은 현곡면 나원리 725-1번지 일원 11개소 7125㎡ 규모로 조성된다. 발전 용량은 9.13㎽로 연간 약 2만 1400가구(4인 기준)에 전력을 공급할 수 있다. 천연가스를 개질해 생산한 수소와 산소의 전기화학 반응으로 전력을 생산하는 방식으로 올 연말 완공이 목표다.연료전지는 발전 효율이 높고 환경오염물질 배출이 적은 친환경 분산형 전원으로 평가받고 있다. 전력 사용지 인근에 설치돼 송전 손실과 이산화탄소 배출을 줄일 수 있어 에너지 자립 기반 강화에도 도움이 될 전망이다.최혁준 경주시장 권한대행은 “친환경 에너지 확대와 안정적인 전력 공급 기반 조성을 위한 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 지속가능한 에너지 정책과 탄소중립 실현을 위해 친환경 발전사업을 적극 지원하겠다”고 했다.