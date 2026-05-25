경북 경주시, 문무대왕릉 성역화 사업에 속도…“역사문화 공간 조성”

세줄 요약 경주시가 문무대왕릉 성역화 사업의 핵심인 공원 조성을 다음 달 착공하며 본격 추진했다. 11년간 350억원을 투입해 유조비 건립, 주차장·탐방로 정비, 편의시설 확충, 해안선 정비를 진행하고 역사문화 공간 조성에 나섰다. 문무대왕릉 성역화 사업 본격 착수

공원 조성 다음 달 착공 예정

역사문화 경관·관광 편의 개선 추진

이미지 확대 경북 경주시가 추진 중인 문무대왕릉 성역화사업 계획도. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시가 추진 중인 문무대왕릉 성역화사업 계획도. 경주시 제공

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경북 경주시가 추진 중인 문무대왕릉 성역화 사업이 본궤도에 오른다.시는 문무대왕릉 성역화 사업 핵심 공정인 공원 조성 사업이 다음 달 착공에 들어가면서 본격적인 사업 추진에 돌입한다고 25일 밝혔다.사업은 문무대왕릉 일원의 역사문화 경관을 체계적으로 정비하고, 관광객 편의와 접근성을 높이는 데 중점을 두고 있다. 2017년부터 내년까지 11년간 총사업비 350억원(국비 245억원·도비 52억 5000만원·시비 52억 5000만원)이 투입된다.주요 사업은 문무대왕 유조비 건립을 비롯해 주차장과 공원·조경시설 조성, 탐방로 정비, 편의시설 확충, 해안선 정비 등이다.앞서 시는 2014년 문무대왕릉 정비기본계획을 수립한 뒤 2020년 12월 문무대왕 유조비를 설치했다. 이어 2021년 국가유산청 승인을 거쳐 정비기본계획 변경을 완료하고, 해안침식 정비공사와 주차장 조성 사업도 마무리했다.토지 27필지와 가옥·점포 25호에 대한 매입도 병행 추진 중이다. 현재 토지보상률은 90% 수준이다. 사업 구간 주변 가설울타리 설치도 함께 추진하며 공사 안전관리와 현장 정비에 만전을 기할 계획이다.최혁준 경주시장 권한대행은 “문무대왕릉은 신라의 호국정신과 해양문화의 상징성을 간직한 소중한 문화유산”이라며 “역사성과 자연경관이 조화를 이루는 품격 있는 역사문화 공간으로 조성하겠다”고 말했다.