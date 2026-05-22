도민 재난 대응력 높인다…경북도, 찾아가는 안전교육 추진

세줄 요약 경북도가 재난 상황에서 도민의 대응력을 높이기 위해 도민안전강사 10명을 위촉하고, 노인·장애인·다문화가족·어린이 등 안전취약계층 1만2388명을 대상으로 찾아가는 체험형 안전교육을 실시했다. 노인복지관과 장애인 복지시설 등 70개 시설을 직접 방문해 생활·교통·범죄·보건·자연재난 분야를 맞춤형으로 교육할 예정이다. 도민안전강사 10명 위촉, 현장 교육 추진

안전취약계층 1만2388명 대상 맞춤형 교육

70개 시설 방문, 체험 중심 프로그램 운영

이미지 확대 경북도가 체험형 안전교육 추진을 위해 위촉한 도민안전강사. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도가 체험형 안전교육 추진을 위해 위촉한 도민안전강사. 경북도 제공

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경북도가 재난 상황 속 대응력을 높이기 위해 도민을 대상으로 안전 교육을 실시한다.도는 도민안전강사 10명을 위촉해 도민들에게 직접 찾아가는 체험형 안전교육을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.교육은 재난 대응에 어려움을 겪을 수 있는 노인·장애인·다문화가족·어린이 등 총 1만 2388명을 대상으로 진행된다. 사전 신청을 완료한 노인복지관과 장애인 복지시설 등 70개 시설을 전문 강사진이 직접 방문해 교육을 실시한다. 단순 강의 형식이 아닌 참여 체험 중심 프로그램으로 운영할 예정이다.위촉된 10명의 도민안전강사는 생활, 교통, 범죄, 보건, 자연 재난 등 각 분야의 전문자격증을 보유하고, 3년 이상의 현장 및 실무 강의 경력을 갖춘 전문가들로 구성됐다. 오는 26일부터 시작되는 찾아가는 안전교육은 교육 대상자별 특성과 주요 사고 유형을 반영한 맞춤형 체험교육으로 실시될 계획이다.김종수 경북도 안전행정실장은 “안전취약계층이 일상 속 위험으로부터 스스로를 보호할 수 있도록 현장 중심의 체험형 안전교육을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.