경북 경주시, 기술 기업 유치로 지역 창업 생태계 활성화

세줄 요약 경주시가 AI·반도체, 미래 모빌리티, 바이오, 에너지 분야의 창업 7년 이내 기술기업을 모집해 지역 정착을 유도한다. 선정 기업은 3개월 안에 본사나 연구소, 공장을 경주로 옮기거나 새로 세워야 한다. 멘토링과 임차비, 회계·법무·특허 지원도 제공한다. 딥테크 창업기업 모집, 경주 유치 추진

AI·반도체 등 중점 산업 대상 선정

이전·신설 조건과 맞춤형 지원 제공

이미지 확대 경북 경주시청 전경. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시청 전경. 경주시 제공

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경북 경주시가 기술 기업 유치로 지역 창업 생태계 활성화에 나선다.시는 오는 7월 열리는 ‘2026 지스타(G-Star) 경북의 저력 딥테크 부스터 프로그램’ 참여 기업을 모집한다고 13일 밝혔다.딥테크는 높은 수준의 기술력을 바탕으로 개발 기간은 비교적 길지만, 성공 시 큰 경제·사회적 파급효과를 창출할 수 있는 기술 분야다.참여는 인공지능(AI)·반도체, 미래 모빌리티, 바이오, 에너지 등 경북 중점 산업 분야에서 우수한 기술력을 보유한 창업 7년 이내 기업을 대상으로 한다. 선정 기업은 3개월 이내에 본사, 연구소, 공장 중 하나 이상을 경주로 이전하거나 신규 설립해야 한다.선정 기업을 대상으로 전문가 멘토링, 사무공간 임차비, 회계·법무·특허 컨설팅 등 초기 창업 기업의 성장을 위한 맞춤형 지원을 제공할 계획이다. 프로그램 참여 과정에서 우수한 성과를 낸 기업은 벤처 펀드와 연계해 기업당 1억원에서 5억원 규모의 후속 투자도 받을 수 있다.시는 이번 프로그램을 통해 기술 경쟁력을 갖춘 유망 창업 기업을 지역으로 유치하고, 정착해 성장할 수 있는 기반을 넓혀 나갈 방침이다. 특히 펀드 투자와 재투자가 연계되는 선순환 구조를 바탕으로 미래 모빌리티, 에너지, 첨단기술 등 지역 신산업 경쟁력 강화에도 힘을 보탤 계획이다.최혁준 경주시장 권한대행은 “유망 기술 기업이 경주에서 도전하고 성장할 수 있는 실질적인 지원을 통해 지역 창업 생태계에 활력을 불어넣고 미래 신산업 기반을 넓혀가겠다”고 말했다.