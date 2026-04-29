경북 포항시, 소멸 위기 어촌 마을 살린다…“구평리항 일대 생활 개선”

세줄 요약 포항시가 구룡포읍 구평리항 어촌 마을의 소멸 위기에 대응해 ‘어촌신활력증진사업’ 착공에 들어갔다. 약 100억원을 투입해 진입로 개선, 공동 작업장 신축, 어민회관 리모델링, 어촌 스테이션 건립, 보안등·CCTV 설치 등을 추진해 생활 여건을 높인다. 구평리항 어촌신활력증진사업 착공 본격화

약 100억원 투입해 생활 기반 시설 정비

진입로 개선·공동시설 확충으로 활력 제고

이미지 확대 경북 포항시 구룡포읍 구평리항 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 구룡포읍 구평리항 전경. 포항시 제공

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경북 포항시가 구룡포 어촌 마을 소멸 위기에 대응해 환경 정비에 나선다.시는 구룡포읍 구평리항 어촌 지역의 정주 가치를 높이기 위한 ‘구평리항 어촌신활력증진사업’의 마을 환경 정비 착공을 시작으로 사업 시행을 본격화한다고 29일 밝혔다.사업은 약 100억원을 투입해 구평리항 어촌 마을의 생활 전반을 개선하는 프로젝트로, 어촌 마을의 지속성을 강화하고 지역 활력을 높이기 위해 추진된다. 지난해 기본계획 수립 용역 시행 후 해양수산부 심의와 경북도 시행계획 심의를 거쳐 착공에 들어간다.주요 사업으로는 ▲마을 진입로 개선 ▲공동 작업장 신축 ▲어민회관 리모델링 ▲어촌 스테이션 건립 ▲보안등·CCTV 설치 등이 추진된다. 주민 숙원인 마을 진입로 확·포장 공사 등이 포함돼 실질적인 주민 불편이 해소될 전망이다.이 외에도 해녀 문화 홍보, 건강 검진 캠프 등 다양한 사업을 병행해 주민들이 직접적인 혜택을 체감하도록 돕는다.오정흥 어촌활력과장은 “어촌 마을의 인구 감소 및 고령화로 인한 소멸 위기에 대응하기 위해 이번 사업을 추진한다”며 “구평리 어촌 마을 주민들의 삶의 질을 높이고, 생활 개선과 지속성 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.