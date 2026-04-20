경북 포항시, 방문 의료 서비스 확대…“포항의료원과 협력”

이미지 확대 경북 포항시가 20일 포항의료원과 방문의료센터 운영을 위한 합의각서를 체결하고 있다. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시가 20일 포항의료원과 방문의료센터 운영을 위한 합의각서를 체결하고 있다. 포항시 제공

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경북 포항시가 지역 의료기관과 협력체계를 구축해 방문 의료 서비스를 확대한다.시는 포항의료원과 ‘포항시 방문의료센터 운영’을 위한 합의각서(MOA)를 체결했다고 20일 밝혔다. 합의각서 체결은 의료 접근성이 낮은 읍·면 지역을 중심으로 방문진료 서비스를 확대하고, 보건·복지 자원과 연계해 의료 사각지대를 해소하기 위해 추진됐다.이를 통해 행정복지센터와 보건소, 복지기관 등과 연계해 대상자의 건강 상태와 생활 여건을 종합적으로 고려한 맞춤형 지원을 추진한다. 퇴원 이후 돌봄 공백 해소와 불필요한 입원 예방에도 나설 계획이다.또한 행정과 공공의료기관과 지역사회가 함께 참여하는 협력 기반을 구축하고, 의료와 돌봄이 연계된 통합지원 체계를 강화해 나갈 방침이다.장상길 포항시장 권한대행은 “방문 의료는 의료 접근성이 낮은 지역의 주민에게 꼭 필요한 서비스”라며 “앞으로도 지역 내 다양한 자원과 협력을 강화해 시민들이 살고 있는 곳에서 적절한 의료와 돌봄을 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.