한수원 월성본부, 일상속 에너지 절약 켐페인…시민 동참 호소

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
한국수력원자력 월성원자력본부 임직원들이 8일 경북 경주시 감포공설시장에서 에너지 절약 캠페인을 벌였다. 한수원 월성본부 제공
한국수력원자력이 중동 사태 장기화에 따라 에너지 절약 캠페인을 벌였다.
한수원 월성원자력본부는 8일 경북 경주시 감포읍 감포공설시장 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 진행했다고 밝혔다.
캠페인은 시민과 상인 방문이 많은 장날에 맞춰 자연스럽게 에너지 절약 실천 메시지를 확산하도록 시행됐다. 월성본부 임직원들과 감포읍 발전협의회, 감포읍 주민자치위원회, 감포공설시장 상인회 등 주민단체가 함께 참여해 시장 일대를 돌며 에너지 절약에 동참해 줄 것을 호소했다.
이들은 시민들에게 에너지 절약 실천 수칙 내용을 담은 홍보 전단을 배부하고, 일회용 비닐봉지 사용을 줄이기 위한 친환경 장바구니를 제공했다. ▲승용차 5부제 참여하기 ▲대중교통 이용하기 ▲적정 실내 온도 유지하기 ▲불필요한 조명 끄기 ▲저녁 시간 가전제품 효율적으로 이용·절약하기 등 생활 속 실천 가능한 에너지 절약 방법을 집중적으로 알렸다.
김용일 서울시의원, 제8회 서울시 뷰티산업육성위원회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 7일 열린 제8회 서울시 뷰티산업육성위원회 회의에 참석했다고 밝혔다. 이번 회의는 서울시 경제실장 및 외부 위원 11명이 참석한 가운데, ▲2026년 서울시 뷰티산업 지원사업 추진계획 ▲서울 라이프스타일 위크 추진방안에 대한 보고와 자문을 위해 마련됐다. 이날 회의에서 서울시는 보고를 통해 ‘서울사람처럼’이라는 슬로건 아래 뷰티, 패션, 디자인, 푸드, 콘텐츠를 아우르는 ‘서울 라이프스타일’ 개념을 정립하고, 세계가 주목하는 서울의 산업·문화·공간 인프라를 활용해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다는 전략을 발표했다. 특히 단순한 제품 홍보를 넘어 서울의 생활양식과 사고방식을 브랜드화하는 ‘라이프스타일 위크’ 추진안이 집중적으로 다뤄졌다. 김 의원은 “서울의 뷰티산업은 이미 세계적인 수준에 도달해 있지만, 지속 가능한 성장을 위해서는 중소 뷰티 브랜드의 판로 개척과 디지털 전환 지원이 필수적”이라며 “뷰티산업이 서울의 경제 전성시대를 이끄는 핵심 축이 되도록 전력투구하겠다”고 포부를 전했다.
서울시의회 바로가기
권원택 월성원자력본부장은 “장날을 맞아 많은 지역 주민과 직접 소통하며 에너지 절약의 중요성을 알릴 수 있었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 통해 실천 중심의 에너지 절약 문화를 확산해 나가겠다”고 했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한수원이 에너지 절약 캠페인을 벌인 이유는?