경북도, 풍력발전기 안전대책 마련…“제도 개선 노력”

이미지 확대 경북 영덕군에서 지난달 발생한 풍력발전기 화재로 블레이드(날개)가 떨어져 화재가 발생한 모습. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군에서 지난달 발생한 풍력발전기 화재로 블레이드(날개)가 떨어져 화재가 발생한 모습. 독자 제공

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경북도가 풍력발전기 안전관리 체계 개선에 뛰어든다.도는 최근 영덕에서 발생한 풍력발전기 전도 및 화재사고와 관련해 재발 방지 및 안전관리 체계 강화 방안 마련에 나선다고 5일 밝혔다.영덕에서는 2월 풍력발전기 전도 사고에 이어 3월 정비 작업 중 화재 사고가 발생했다. 특히 화재로 작업자 3명이 사망하면서 풍력발전설비에 대한 전반적인 안전관리 체계 점검 및 개선 필요성이 제기되고 있다.도는 발전 사업자 및 유지보수업체 등 의견 수렴을 통해 정부 차원의 통일된 풍력 운영·유지보수 안전관리 지침 마련의 필요성을 파악했다. 유지보수 기술 고도화, 현장기술자 안전 및 기술교육 강화, 소방시설 설치 의무화 등 현장 안전 확보 방안도 과제로 떠올랐다. 또한 한국전기안전공사 기능 확대 필요성과 현행 정기검사 주기(3년)의 운영기간별 단축 필요성도 파악했다.현장 의견 수렴 결과를 바탕으로 관계기관과 협력해 풍력발전 안전관리 제도 개선 건의 및 정책 반영을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.김미경 경북도 에너지산업국장은 “이번 사고는 설비와 정비작업 전반의 안전관리 중요성을 보여준 사례”라며 “현장의 의견을 충분히 반영해 실효성 있는 제도 개선 논의가 이루어질 수 있도록 하겠다”고 설명했다.