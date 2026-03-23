경북 포항시, 지역 중심 통합돌봄 추진…“현장 체감 돌봄 조성”

이미지 확대 경북 포항시청에서 23일 열린 의료·요양 통합돌봄 출범식. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청에서 23일 열린 의료·요양 통합돌봄 출범식. 포항시 제공

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경북 포항시가 지역 중심 통합돌봄 체계 구축에 본격 나선다.시는 23일 시청 대회의실에서 ‘의료·요양 통합돌봄 출범식’을 개최하고 지역 중심 통합돌봄 체계 구축에 본격 나선다고 밝혔다.통합돌봄은 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 시행에 맞춰 추진된다. 기존의 분절적 돌봄 서비스를 통합해 지역사회 중심으로 연계하는 새로운 돌봄체계를 구축한다.시는 통합돌봄을 통해 읍면동과 보건소, 의료·요양·복지기관 간 연계를 강화하고, 퇴원 환자 지역사회 연계, 방문 의료, 재가요양, 일상 돌봄 등 현장 중심 서비스를 확대할 계획이다. 또한 지역사회 협력체계를 기반으로 돌봄 공백과 서비스 중복을 줄이고, 시민이 체감할 수 있는 돌봄 환경을 조성해 나갈 방침이다.앞서 시는 2024년부터 노인 의료·돌봄 통합지원 시범 사업에 참여해 지역 맞춤형 통합돌봄 모델을 구축해 왔다. 포항시의사회를 비롯한 보건의료단체와 내집에서의원, ㈜나눔과돌봄사회서비스센터, 퇴원환자 협력병원 5개소, 노인맞춤돌봄기관, 종합사회복지관, 지역자활센터 등과 협력해 제도 시행을 대비해왔다.장상길 포항시장 권한대행은 “이번 출범은 시민 삶의 질을 높이는 중요한 전환점”이라며 “시민이 살던 곳에서 존엄하고 건강하게 살아갈 수 있도록 의료·요양·복지 자원을 유기적으로 연계해 현장에서 체감할 수 있는 통합돌봄을 실현하겠다”고 말했다.