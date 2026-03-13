경북 울진군서 유소년 축구 열전…“우승팀 해외 전지훈련 혜택”

방금 들어온 뉴스

경북 울진군서 유소년 축구 열전…“우승팀 해외 전지훈련 혜택”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-03-13 08:48
수정 2026-03-13 08:48
이미지 확대
지난해 경북 울진군에서 열린 백암온천배 춘계 전국 유소년 축구대회 현장. 울진군 제공
지난해 경북 울진군에서 열린 백암온천배 춘계 전국 유소년 축구대회 현장. 울진군 제공


경북 울진군에서 전국 축구 꿈나무들이 치열한 기량 대결에 나선다.

울진군은 오는 15일까지 온정면 백암다목적운동장 등 3개 구장에서 ‘2026 백암온천배 춘계 전국 유소년 축구대회’를 개최한다고 13일 밝혔다.

한국유소년축구협회가 주최하고 울진군체육회와 온정면체육회가 공동으로 주관하는 이번 대회는 백암온천 일대에서 예선 리그와 본선 토너먼트 방식으로 진행될 예정이다. 전국 축구 꿈나무들이 한자리에 모여 실력을 겨루는 대회로, 선수들의 기량 향상은 물론 건강한 스포츠 정신과 협동심을 기르는 유소년 축구 교류의 장이 펼쳐진다.

이번 대회에는 전국 각지에서 모인 60개팀, 약 600여명의 선수단이 참가해 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다. 참가 선수들은 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘하며 미래 축구 인재로 성장하기 위한 값진 경험을 쌓게 된다. 경기는 초등학교 2학년부터 6학년까지 총 5개 연령별 리그로 구성되며 6인제 및 8인제 경기방식으로 운영된다.

특히 3학년부와 4학년부 우승팀에게는 지도자를 포함한 총 16명에게 올해 연말 필리핀 해외 전지훈련의 기회가 제공되는 특별한 혜택이 마련됐다. 해당 전지훈련은 항공료와 체류비 등을 포함한 전액 무상 지원으로 진행된다. 이를 통해 유소년 선수들이 국제적인 경험을 쌓으며 한 단계 더 높은 꿈을 키워 나갈 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.



울진군 관계자는 “백암온천배는 전국 유소년 선수들이 자신의 꿈과 열정을 마음껏 펼칠 수 있는 무대이자 울진을 대표하는 스포츠 행사로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 유소년 체육 활성화와 건강한 스포츠 문화 확산을 위해 전국 단위 체육대회를 지속적으로 개최하겠다”고 말했다.
울진 김형엽 기자

