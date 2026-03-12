경북 포항시, 산업혁신 AI 추진단 출범…“AX·신산업 동력 확보”

이미지 확대 경북 포항시 포항테크노파크에서 12일 열린 ‘차세대 산업혁신 AI 추진단 출범식’. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 포항테크노파크에서 12일 열린 ‘차세대 산업혁신 AI 추진단 출범식’. 포항시 제공

경북 포항시가 인공지능(AI) 기반 산업 혁신을 위한 컨트롤타워를 출범했다.포항시는‘차세대 산업혁신 AI 추진단’을 공식 출범해 제조 산업을 비롯한 지역 주력 산업 전반에 AI 기술을 접목해 산업 경쟁력을 강화하고, 산·학·연 협력을 기반으로 한 AI 산업 생태계 조성에 속도를 낼 계획이라고 밝혔다.추진단은 시의 AI 산업 전략에 맞춰 지역 제조 산업과 연계한 AI 기반 산업 전환 실행 방안을 마련하기 위한 전담 조직이다. 대학·연구기관과 협력하고 RISE 사업과 연계해 지역 산업의 AI 전환 실행 방안을 도출한다. 또한 AI 관련 국책과제 발굴과 정부 사업 유치를 지원하는 역할을 수행한다.이를 통해 글로벌 대학 및 연구기관과의 협력을 통해 AI 기반 실증 교육과 공동연구를 추진한다. 철강기업 등 지역 산업 현장의 공정혁신 수요와 기술 컨설팅을 연계해 기업의 AI 활용 역량도 단계적으로 높여 나갈 계획이다.뿐만 아니라 시는 주요 기관과 함께 ‘산업 AX 대전환·차세대 AI 혁신 생태계 조성’을 위한 업무협약을 체결했다. 협약은 추진단 운영을 안정적으로 뒷받침하기 위한 협력체계 조성을 위해 마련됐다. 참여 기관들은 AI 기반 스타트업의 발굴·육성 및 성장 지원, 공동 연구개발과 기술 협력 등을 함께 추진해 나갈 예정이다.시는 추진단 출범을 계기로 지역 산업의 체계적인 인공지능 전환과 관련 국책사업 유치, 기업 참여 확대 등 혁신 동력을 갖춰나갈 것으로 기대하고 있다.장상길 포항시장 권한대행은 “차세대 산업혁신 AI 추진단은 포항의 제조 및 지역 산업 전반을 AI로 전환하도록 지원하는 실행 기반”이라며 “산학연관 협력을 통해 AI 기반 신산업을 육성하고 지역 산업의 지속 가능한 성장을 이끌어 나가겠다”고 했다.