단국대병원, 대한노인회 천안시지회와 ‘어르신 건강증진’ 맞손

단국대병원(병원장 김재일)은 (사)대한노인회 천안시지회(지회장 유홍준)와 지역 어르신들의 건강을 지키기 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.이번 협약은 양 기관이 긴밀한 협조체계를 구축해 지역 내 어르신들의 질환 치료 및 건강증진을 위한 신속한 의료서비스 제공 등을 위해 마련됐다.단국대병원은 △회원 전용 창구 및 전담 콜센터 운영 △신속 접수 서비스 제공 △건강 강좌 개최 등을 지원할 계획이다.김재일 단국대병원장은 “본원은 천안시민을 비롯해 충남도민의 건강을 지키기 위해 존재한다”며 “지역 어르신들이 편리하고 수준 높은 의료서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.유홍준 지회장은 “상급종합병원인 단국대병원이 지역 어르신들의 건강 관리에 깊은 관심을 가져주어 든든하다”고 화답했다.이날 참가자들은 병원에 대한 소개에 이어 종합검진센터 및 국내 최초로 도입된 방사선 치료 장비인 ZAP-X 등 최신 의료 장비를 견학했다.