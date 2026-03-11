인구소멸 청양군, “기본소득 도입 효과”…3만명 넘어서

이미지 확대 김돈곤 충남 청양군수가 11일 정부의 농어촌 기본소득 시범사업과 관련한 기자회견을 하고 있다. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 김돈곤 충남 청양군수가 11일 정부의 농어촌 기본소득 시범사업과 관련한 기자회견을 하고 있다. 군 제공

인구 소멸 위기를 겪는 충남 청양군이 농어촌 기본소득 시범 사업 이후 1년 10개월 만에 인구 3만명을 넘어섰다. 군은 시범 사업이 지역 소멸 대응 정책의 새로운 방향성을 제시했다고 평가했다.김돈곤 군수는 11일 군청사에서 기자회견을 열고 “5일 청양군 인구가 3만명을 회복했다”고 밝혔다.청양군 인구 회복은 2024년 4월 3만명 선이 무너진 이후 1년 10개월 만이다.군에 따르면 농어촌 기본소득 시범 사업이 확정된 지난해 10월 2만 9045명에서 9일 기준 3만 88명으로 늘어 1043명이 증가했다.이주자도 있지만 같은 기간 수도권과 충청권을 중심으로 2162명이 청양으로 전입하면서 인구 증가 흐름을 견인했다.지난 2월 27일부터 지급이 시작된 농어촌 기본소득은 지역 경제에도 영향을 미치고 있다. 첫 지급일에만 전체 지급액 36억 5000만원 중 약 1억 9000만원이 지역 상권에서 소비됐다.지급 11일 차인 3월 9일까지 소비액은 14억 4000만원으로 전체 지급액의 약 40%를 차지했다. 음식점과 소형 상점 등 소상공인 업종 소비 비중이 60% 이상을 차지해 골목상권 회복 효과도 나타났다.군은 농어촌 기본소득이 단순한 현금 지원 정책이 아닌 지역 내 소비를 확대하고 주민 간 교류를 촉진해 공동체 회복과 균형 발전을 동시에 이끌 수 있다고 평가했다.김 군수는 “인구 증가와 지역 활력 회복 등 정책 효과가 분명한 만큼 사업 성과 창출에 집중해야 할 시점”이라며 “농어촌 기본소득과 다양한 정책을 결합해 지속 가능한 지역 발전 체계를 구축하겠다”고 말했다.충남에서 유일하게 농어촌 기본소득을 지급하고 있는 청양군 모든 주민에게 매월 15만원씩 2년간 지급한다.