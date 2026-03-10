경북 포항시, 봄철 산불 집중 앞두고 대응 체계 점검…“골든타임 확보”

이미지 확대 경북 포항시가 오는 11일까지 진행하는 봄철 산불 대비 재난안전통신망 긴급 대응 체계 훈련. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시가 오는 11일까지 진행하는 봄철 산불 대비 재난안전통신망 긴급 대응 체계 훈련. 포항시 제공

경북 포항시가 산불 집중 발생 시기에 대비해 긴급 대응 체계를 사전 점검한다.포항시는 봄철 산불 발생에 대비해 재난안전통신망을 활용해 오는 11일까지 각 구청과 읍면동, 지역재난안전대책본부 협업기능 부서 담당자를 대상으로 산불 대응 긴급훈련을 실시한다고 10일 밝혔다.재난안전통신망은 재난 현장의 신속한 상황 전파와 대응을 위해 유관기관 간 멀티미디어 정보를 송수신할 수 있는 재난 전용 무선통신망이다. 현장 중심의 신속한 대처가 요구되는 재난 상황에서 핵심적인 역할을 한다.시는 각 구청과 29개 읍면동, 지역재난안전대책본부 23개 부서에 재난안전통신망을 보급해 긴급 연락 체계를 구축했다. 매일 상황 훈련을 실시하고 매달 재난 대응 영상회의를 개최하는 등 화재와 안전사고 발생 시 신속한 초동 대응 체계를 강화하고 있다. 경찰과 소방, 군부대 등 유관기관과도 매일 정기 교신을 실시한다.특히 이번 훈련에서는 실제 산불 발생 상황을 가정한 시나리오 기반 통신 실습을 통해 신속한 상황 전파와 초동 대응 역량을 점검한다. 향후 태풍이나 극한 강우로 인한 하천 붕괴와 도시 침수 상황에 대비해 유관기관 합동훈련도 실시하는 등 돌발 재난 상황에 대한 대응 체계를 지속적으로 강화할 방침이다.김복수 도시안전주택국장은 “예측하기 어려운 사고와 재난으로부터 시민의 안전을 지키기 위해서는 현장에서의 신속한 상황 전파 체계 구축이 무엇보다 중요하다”며 “재난 대응 체계를 더욱 강화해 골든타임을 확보하고 시민 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.