세종시는 3~4월 바르고 고운 우리말 글귀로 ‘너를 떠올리면, 마음이 먼저 웃어. 봄이니까’를 선정했다고 3일 밝혔다. 시는 한글문화 확산을 위해 일상 속 우리말의 아름다움을 알린다는 취지로 격월로 고운 글귀를 시민 참여 방식으로 선정하고 있다. 지난 1월 27일부터 2월 8일까지 시 누리집 등을 통해 추천받은 글귀 47건에 대해 창의성과 전달력, 계절과의 조화 등을 평가해 최종 결정했다. 시는 새 학기와 새로운 일상이 시작되는 3∼4월 주변 사람을 한 번 더 떠올리고 서로에게 따뜻한 말을 건네는 계기가 되기를 바라는 마음과 봄날의 포근한 감성이 담겼다고 선정 배경을 설명했다. 이달의 글귀는 도로변 현수막과 전광판, 공공기관 게시판 등을 통해 시민과 공유하고 다양하게 활용할 예정이다.