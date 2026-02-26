보령시, 7~9월 생활인구 205만명 돌파…전국 4위·충남 1위

2026 밀라노 올림픽
보령시, 7~9월 생활인구 205만명 돌파…전국 4위·충남 1위

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-02-26 11:07
수정 2026-02-26 11:07
보령 머드축제. 서울신문DB
보령 머드축제. 서울신문DB


생활인구 감소지역인 충남 보령의 2025년 7~9월 생활인구가 205만명을 넘어선 것으로 조사됐다.

26일 보령시에 따르면 행정안전부와 국가데이터처가 발표한 지난해 3분기 생활인구는 7월 61만 5498명, 8월 80만 5543명, 9월 62만 9429명 등 205만명을 돌파했다.

이 같은 수치는 인구감소지역 89개소 중 4위, 충남도 내 1위다.

같은 기간 체류인구 재방문율은 25.8%, 평균 체류일수 2.5일, 체류시간 12.6시간, 1인당 카드 사용액 11만 1000원 등 보령의 관광 수요를 입증했다.

체류인구는 통근·통학·관광 등 하루 3시간 이상 머문 월 1회 이상 방문자를 의미하는 생활인구 핵심 지표다.

시는 대한민국 대표 해양레저 도시로서 보령머드축제의 글로벌 인기와 대천해수욕장, 보령냉풍욕장 등 프리미엄 관광자원이 피서 수요를 끌어모은 결과로 분석했다.

시는 연간 생활인구 1000만명 시대 개척을 위해 인구감소지역 철도관광벨트 조성, 고향사랑기부제 확대, 보령 워케이션 특화센터 구축 등 선도 사업을 추진 중이다.

김동일 보령시장은 “하계 가족 단위 장기체류 성공 모델을 사계절화해 생활인구를 정주인구로 전환하는 선순환 구조를 완성하겠다”고 말했다.
보령 이종익 기자
