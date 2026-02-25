꿈의 소재 그래핀으로 의료기기 시장 공략…그래핀스퀘어-동국대병원 맞손

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
동국대학교 일산병원에서 25일 진행된 그래핀 소재 기술 개발 및 의료 분야 확대 업무협약식. 포항시의회 제공
경북 포항 소재 그래핀 생산 기업인 그래핀스퀘어가 대학병원과 함께 의료기기 분야 기술 개발에 뛰어든다.
포항시의회는 25일 그래핀스퀘어와 그래핀스퀘어케미컬이 동국대학교 일산병원과 그래핀 소재 기술 개발 및 의료 분야 응용 확대를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
지난해 의회는 ‘포항시 그래핀산업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정하며 그래핀 분야를 지역 미래 산업으로 키우기 위한 발판을 마련했다. 이번 업무협약은 연구 인력 교류와 공동 연구, 기술 협력을 통해 그래핀 기술의 산업적·의료적 활용 범위를 체계적으로 확장하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 각 기관은 ▲공동 연구 프로젝트 발굴 ▲그래핀 기반 의료기기 및 바이오 응용 기술 연구 ▲연구 장비·시설 공동 활용 ▲전문가 교류 및 학술 협력 등을 중심으로 긴밀히 협력할 예정이다.
특히 그래핀 기반 심혈관 스텐트 등 차세대 의료기기 응용 가능성에 대한 공동 연구도 진행된다. 그래핀은 높은 강도와 초박형 구조, 우수한 전기·열전도성 및 생체 적합성 특성을 갖춘 소재로, 의료기기 분야에서의 활용 가능성이 지속적으로 연구되고 있다. 그래핀 기반 스텐트 기술은 임상적 안전성과 효용성을 확보할 경우 심혈관 치료 패러다임에 변화를 가져올 잠재력을 지닌 것으로 평가받고 있다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고일초등학교장으로부터 감사장 받아
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 학교운영위원회 지역위원으로 활동하며 교육환경 개선에 기여한 공로를 인정받아 서울고일초등학교장으로부터 감사장을 받았다. 박 의원은 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동을 할 수 있도록 실외체육시설 조성 사업을 추진하는 데 힘써왔다. 노후화된 운동 공간 개선과 안전성 강화 필요성이 제기되던 상황에서, 현장의 의견을 반영해 예산을 확보함으로써 교육환경 개선의 실질적 성과를 이끌어냈다는 평가다. 지난해 12월 완공된 이번 사업을 통해 기존 운동 공간에 안전 펜스와 지붕(차양) 구조물이 설치되면서, 외부 날씨의 영향을 최소화하고 학생들이 보다 안정적인 환경에서 체육활동을 할 수 있는 여건이 마련됐다. 비나 눈, 강한 햇빛 등 기상 상황에 구애받지 않고 수업과 체육활동을 진행할 수 있게 되면서, 실질적인 교육환경 개선 효과가 기대되고 있다. 특히 펜스 설치로 안전성을 강화하고, 지붕 구조물로 사계절 활용이 가능해지면서 단순한 시설 보완을 넘어 ‘활용도 높은 체육공간’으로 탈바꿈했다. 이를 통해 학생들의 신체활동 증진은 물론, 공동체 활동과 학교 행사 운영에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 박 의원
서울시의회 바로가기
김민정 의원은 “그래핀은 다양한 산업으로 확장 가능한 플랫폼 소재”라며 “응용산업의 성과가 지역의 일자리, 특히 청년과 여성에게 새로운 기회로 연결되도록 힘을 보태겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
그래핀스퀘어가 동국대학교 일산병원과 체결한 협약의 주요 목적은?