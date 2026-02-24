경북 포항시, 호미반도를 글로벌 해양유양 관광 거점으로 조성

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
경북 포항시, 호미반도를 글로벌 해양유양 관광 거점으로 조성

김형엽 기자
입력 2026-02-24 16:56
수정 2026-02-24 16:56
경북 포항시청 전경. 포항시 제공
경북 포항시가 호미반도를 해양휴양 관광 거점으로 조성한다.

포항시는 24일 ‘호미반도 관광특화지구 계획수립 용역’ 최종보고회를 개최하고, 호미반도를 2035년까지 글로벌 해양휴양 관광거점으로 조성하기 위한 중장기 발전전략을 마련했다고 밝혔다.

한국문화관광연구원이 지난해 1월부터 수행한 이번 용역은 구룡포읍·동해면·호미곶면 일원을 대상으로 한다. 이를 통해 시는 ‘2035 호미반도권 해양문화관광 글로벌 특화지역 실현’을 비전으로 설정하고, 호미반도를 ▲휴양레저관광권 ▲복합문화창조권 ▲역사문화관광연계권 3개 권역으로 구분했다.

해양생태문화 자원을 활용한 특화거점 조성, 창의적 콘텐츠와 융복합관광 활성화, 지속가능한 관광생태계 구축 등 3대 목표와 5대 추진 전략도 수립했다. ▲탄소중립과 미래산업을 테마로 한 에코에너지 테마파크 ▲해수 치유와 레저가 결합된 호미코스트 마린파크 ▲일출과 일몰을 동시에 조망하는 동해 파노라마 뷰 전망대 ▲반려동물 동반 여행객을 위한 호미 위드펫 테마파크 등이 거점 개발 방안이 포함됐다.

장상길 포항시장 권한대행은 “국토 최동단이라는 지리적 상징성과 우수한 해양자원을 기반으로 호미반도의 발전 전략을 구체화했다”며 “지속가능한 관광모델을 확립해 관광객 유치와 지역 경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 했다.
포항 김형엽 기자
