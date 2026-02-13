재활시설을 넘어 지역사회 나눔까지…포항바이오파크, 지역 아동에 수익 기부

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

재활시설을 넘어 지역사회 나눔까지…포항바이오파크, 지역 아동에 수익 기부

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-02-13 17:46
수정 2026-02-13 17:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
장애인직업재활시설이자 건강기능식품 공장인 포항바이오파크가 마련한 기부 물품 전달식. 포항바이오파크 제공
장애인직업재활시설이자 건강기능식품 공장인 포항바이오파크가 마련한 기부 물품 전달식. 포항바이오파크 제공


경북 포항의 장애인직업재활시설에서 설 명절을 앞두고 직접 만든 제품을 통해 지역 아동을 위한 나눔을 펼쳤다.

13일 장애인직업재활시설이자 건강기능식품 공장인 포항바이오파크는 포항스테이호텔과 협력한 팝업스토어를 운영해 수익금을 지역 아동을 위해 기부했다고 밝혔다.

포항바이오파크는 최근 포항스테이호텔에 마련된 팝업스토어 ‘동행마켓’에 직접 생산한 제품과 기부받은 물품을 판매했다. 이를 통해 거둔 수익금 전액으로 유산균을 구입해 포항시지역아동센터연합회에 전달했다. 전달식에는 곽영일 포항바이오파크 원장, 손동광 포항스테이호텔 대표, 이인순 지역아동센터연합회 회장 등이 참석해 나눔의 뜻을 함께했다.

곽 원장은 “장애인 직업재활시설로서 지역사회와 협력하며 상생하는 역할을 다하겠다”고 했다.

손 대표는 “호텔을 나아가 지역에 보탬이 되는 행사를 꾸준히 마련할 계획”이라며 “2월 말까지 ‘기부마켓’을 무인으로 상시 운영해 지역사회 나눔 활동을 이어갈 예정”이라고 했다.
포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
포항바이오파크가 팝업스토어 수익금으로 구매한 기부물품은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로