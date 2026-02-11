경북 포항시, 설 명절 앞두고 지역 중소기업 경영 안정 돕는다…“1500억원 규모 지원”

이미지 확대 경북 포항시청사 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청사 전경. 포항시 제공

경북 포항시가 설 명절을 앞두고 지역 중소기업 경영 안정을 돕는다.포항시는 설 명절을 앞두고 인건비·납품대금·원자재 결제 등 일시적 자금 수요가 증가하는 지역 중소기업의 경영 안정을 돕기 위해 중소기업 운전자금 이차보전 지원사업을 추진하고 있다고 11일 밝혔다.총 1500억원 규모로 추진하는 지원사업은 지역 내 중소기업이 금융기관에서 운전자금을 대출받을 경우 연 4%의 이자를 시가 지원하는 제도다. 지원 대상은 포항시에 사업장을 둔 제조업·건설업·벤처기업 등 13개 업종의 중소기업이다. 업체당 최대 5억원까지 융자 추천을 받을 수 있다. 이차보전 기간은 대출 실행일로부터 1년이다.또한 포항시에 사업장을 둔 제조업종 중소기업을 대상으로 사업장 신축·증개축, 건축물 매입, 생산설비 도입 등을 지원하는 시설자금 이차보전도 상시 운영하고 있다. 특히 올해는 ‘3년 연속 지원 제한’ 규정을 폐지해 반복적인 자금 수요가 있는 기업도 지원받을 수 있도록한다.이상엽 일자리경제국장은 “운전자금 지원이 설 명절을 앞두고 자금 확보에 어려움을 겪는 중소기업에 도움이 되길 바란다”며 “필요한 기업이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 적극 신청해 주시길 바라며, 앞으로도 현장 체감형 금융지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.