경북 울진군, 민생안정지원금 지급 나선다…“최대 40만원”

경북 울진군이 최대 40만원의 ‘민생안정지원금’ 지급에 나선다.울진군은 4일 고물가 및 내수경기 침제 등 경제적 위기에 대응한 민생 안정 대책 일환으로 민생안정지원금 지급 준비에 착수했다고 밝혔다.군은 주민 체감형 복지를 실현하기 위한 조치로 지원금 지급을 검토했고, 울진군의회와 협조를 통해 관련 조례를 의결한 뒤 예산을 확보했다.지원금은 군민 1인당 30만원이 지급되며 차상위계층 및 기초생활수급 대상자의 경우 최대 40만원까지 지급된다. 신청은 울진사랑카드(그리고) 앱 및 주소지 읍·면사무소 방문 신청도 병행한다.지원 대상은 지난해 12월 31일부터 신청일까지 울진군에 주민등록을 두고 있는 군민이다. 외국인 중 결혼이민자와 영주권자도 지급 대상에 포함된다.군은 지급대상자 명부를 확정한 뒤 읍·면사무소 내 접수처를 준비하는 등 준비를 마친 후 지원금을 지급할 계획이다. 정확한 신청 및 지급 일정은 추후 군청 홈페이지와 SNS, 문자, 현수막 등을 통해 사전에 홍보할 계획이다.울진군 관계자는 “소비 활성화와 자영업자 매출 확대 등 민생경제 회복에 실질적인 도움이 되도록 지원 방식을 마련했다”며 “모든 군민이 불편 없이 신청하고 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.