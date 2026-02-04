경북 울진군, 민생안정지원금 지급 나선다…“최대 40만원”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경북 울진군 소재 전통시장인 울진바지게시장을 오가는 주민들. 울진군 제공
경북 울진군이 최대 40만원의 ‘민생안정지원금’ 지급에 나선다.
울진군은 4일 고물가 및 내수경기 침제 등 경제적 위기에 대응한 민생 안정 대책 일환으로 민생안정지원금 지급 준비에 착수했다고 밝혔다.
군은 주민 체감형 복지를 실현하기 위한 조치로 지원금 지급을 검토했고, 울진군의회와 협조를 통해 관련 조례를 의결한 뒤 예산을 확보했다.
지원금은 군민 1인당 30만원이 지급되며 차상위계층 및 기초생활수급 대상자의 경우 최대 40만원까지 지급된다. 신청은 울진사랑카드(그리고) 앱 및 주소지 읍·면사무소 방문 신청도 병행한다.
지원 대상은 지난해 12월 31일부터 신청일까지 울진군에 주민등록을 두고 있는 군민이다. 외국인 중 결혼이민자와 영주권자도 지급 대상에 포함된다.
군은 지급대상자 명부를 확정한 뒤 읍·면사무소 내 접수처를 준비하는 등 준비를 마친 후 지원금을 지급할 계획이다. 정확한 신청 및 지급 일정은 추후 군청 홈페이지와 SNS, 문자, 현수막 등을 통해 사전에 홍보할 계획이다.
서준오 서울시의원, 의정보고서 배부로 임기 4년 성과 적극 홍보
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 임기 4년의 성과를 담은 의정보고서를 제작하여 배부에 나섰다. 홍보 극대화를 위해 출근시간 지하철역과 상가 방문 배부 등 전통적인 방식과 함께 의정보고서를 고무줄로 지역구 대다수 세대 현관문 손잡이에 거는 색다른 방식으로 배부해 이목을 끌고 있다. 이번에 제작된 의정보고서에서는 남다른 경력과 확실한 실력을 갖춘 서 의원이 이루어낸 수많은 의정활동 성과를 확인할 수 있다. 서준오 의원은 우원식 국회의원 보좌관과 김성환 노원구청장 비서실장, 청와대 행정관, 더불어민주당 정책위원회 부의장 등을 역임했다. 의정보고서에는 노원의 도시경쟁력에 중요한 일자리 창출을 위한 기업 유치와 강남 접근성을 높이는 교통인프라 구축, 주거환경 개선을 위한 재건축·재개발 성과들이 주요하게 담겨 있다. 더불어 교통 보행 및 편의시설 개선과 여가문화 공간 확충, 업무·문화·복지시설 설치 등의 성과와 노원구 발전과 아이들의 학교 교육환경개선 예산 확보 성과까지 정리되어 있다. 서 의원은 가장 큰 성과로 광운대역세권개발과 현대산업개발 본사 유치, 800여개 바이오기업 유치를 위한 창동차량기지 개발 그리고 재건축·재개발을 위한 지구단위
서울시의회 바로가기
울진군 관계자는 “소비 활성화와 자영업자 매출 확대 등 민생경제 회복에 실질적인 도움이 되도록 지원 방식을 마련했다”며 “모든 군민이 불편 없이 신청하고 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울진군 민생안정지원금의 기본 지급액은 얼마인가?