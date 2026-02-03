“손편지로 고민 나눠요”…충남, 주민 사연에 답장하는 ‘온기우편함’ 운영

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
"손편지로 고민 나눠요"…충남, 주민 사연에 답장하는 '온기우편함' 운영

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-02-03 13:10
수정 2026-02-03 14:00
도는 도청 본관에 설치된 온기우편함. 도 제공
도는 도청 본관에 설치된 온기우편함. 도 제공


“손 편지로 고민을 함께 나눠요.”

충남도는 도민들이 자신의 고민을 안전하게 표현하고, 따뜻한 위로를 받을 수 있는 ‘온기우편함’을 설치·운영 중이라고 3일 밝혔다.

온기우편함은 지역 맞춤형 자살 예방 사업으로, 익명으로 고민과 사연을 남길 수 있다.

자원봉사자인 ‘온기우체부’는 작성한 주소로 공감과 위로를 담은 손편지 답장을 보내준다.

도는 도청 본관 로비에 설치한 제1호 온기우편함을 3월부터 도내 32개 대학교로 확대 운영할 계획이다.



도 관계자는 “온기우편함이 도민 누구나 부담 없이 마음을 나누고 따뜻한 위로를 받을 수 있는 창구”라며 “도민의 일상에 심리적 안정과 정서 지원을 위한 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.
홍성 이종익 기자
