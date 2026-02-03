“손편지로 고민 나눠요”…충남, 주민 사연에 답장하는 ‘온기우편함’ 운영

이미지 확대 도는 도청 본관에 설치된 온기우편함. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 도는 도청 본관에 설치된 온기우편함. 도 제공

“손 편지로 고민을 함께 나눠요.”충남도는 도민들이 자신의 고민을 안전하게 표현하고, 따뜻한 위로를 받을 수 있는 ‘온기우편함’을 설치·운영 중이라고 3일 밝혔다.온기우편함은 지역 맞춤형 자살 예방 사업으로, 익명으로 고민과 사연을 남길 수 있다.자원봉사자인 ‘온기우체부’는 작성한 주소로 공감과 위로를 담은 손편지 답장을 보내준다.도는 도청 본관 로비에 설치한 제1호 온기우편함을 3월부터 도내 32개 대학교로 확대 운영할 계획이다.도 관계자는 “온기우편함이 도민 누구나 부담 없이 마음을 나누고 따뜻한 위로를 받을 수 있는 창구”라며 “도민의 일상에 심리적 안정과 정서 지원을 위한 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.