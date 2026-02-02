경북 경주시, 교통 안전 정책 성과 톡톡…“사고 43% 감소”

이미지 확대 경북 경주시청 전경. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시청 전경. 경주시 제공

경북 경주시가 교통안전 정책을 집중적으로 펼치면서 사고 발생 감소 효과를 거두고 있다.경주시는 2021년 1259건이던 교통사고 발생 건수가 지난해 717건으로 5년 간 약 43.0% 감소했다고 밝혔다. 같은 기간 사망자 수는 38명에서 25명으로 줄어 약 34.2%, 부상자는 1909에서 963명으로 약 49.5% 각각 줄어드는 등 전반적인 교통안전 지표가 크게 개선됐다.시는 신호기와 교통안전시설 정비, 차선·노면 표시 개선, 스마트 횡단보도와 감응신호 구축 등 교통사고 예방을 위한 인프라 확충을 꾸준히 추진해 왔다. 특히 교통사고 발생 비중이 높은 시·군도와 생활도로를 중심으로 안전시설을 집중 보강해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 교통안전 환경 조성에 주력했다.지속적인 정책 효과를 위해 시는 올해 교통사고 사망자 수를 2019~2021년 평균 대비 50% 줄이는 것을 목표로, 100억원이 넘는 교통안전 예산을 투입할 계획이다.특히 지난해 경주 지역 65세 이상 교통사고 사망자 수가 전체 교통사고 사망자 25명 가운데 11명으로 44.0%를 차지했다. 고령자 사고 예방을 위해 보행 동선과 생활권 환경 전반을 고려한 노인 보호구역 정비 확대와 보행 환경 개선, 맞춤형 교통안전 대책을 마련할 방침이다.주낙영 경주시장은 “교통사고 감소는 시민 여러분의 협조와 함께 꾸준히 추진해 온 교통안전 정책의 결실”이라며 “앞으로도 사고를 줄이는 데 그치지 않고, 고령자와 보행자가 더욱 안전한 도시를 만드는 데 정책 역량을 집중해 시민의 생명과 안전을 지켜 나가겠다”고 말했다.