포스코, 지속가능한 노사문화 수립 연구…“사회적 책임 다해야”

2026 밀라노 올림픽
포스코, 지속가능한 노사문화 수립 연구…“사회적 책임 다해야”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-01-30 13:55
수정 2026-01-30 13:55
이미지 확대
경북 포항 포스코노동조합 사무실에서 30일 열린 ‘가치창출형 노사문화 수립을 위한 노사 공동연구 킥오프(Kick-Off)’. 포스코 제공
경북 포항 포스코노동조합 사무실에서 30일 열린 ‘가치창출형 노사문화 수립을 위한 노사 공동연구 킥오프(Kick-Off)’. 포스코 제공


포스코 노사가 지속가능한 노사문화 표준을 만들기 위해 손을 잡았다.

포스코는 30일 경북 포항 포스코노동조합 사무실에서 ‘가치창출형 노사문화 수립을 위한 노사 공동연구 킥오프(Kick-Off)’를 개최했다고 밝혔다.

공동연구는 노조가 직원 권익 증진의 본원적 역할과 함께 지역사회와 산업 생태계 전반에 기여하는 ‘K-노사문화’를 정립하기 위해 진행된다. 노사관계 권위자인 전북대 채준호 교수가 총괄하며, 포스코경영연구원(POSRI)이 실무를 담당한다.

노사 양측은 글로벌 경기침체와 탈탄소 등 불확실한 경영 환경 속에서 ‘지속 가능한 노사 상생 모델’과 ‘노사 공동 이익활동’에 대한 구체적인 로드맵을 도출할 계획이다.

포스코노조는 지난해를 기점으로 ▲투쟁과 상생의 조화 ▲조합의 사회적 책임 확대 ▲지역사회 영향력 강화 등을 담은 비전을 제시했다. 이에 회사는 노사상생재원 출연과 단체협약 강화 등으로 적극 지원해오고 있다.

실제 노사 공동 재원을 활용해 지역사회 기부, 장학금 사업, 재난 지원 등 사회공헌에 앞장서고 있다. 또한 노조는 현장의 목소리를 반영하는 안전 혁신을 위해 근무환경 개선을 주도하고 있다.

김성호 포스코노동조합 위원장은 “노사가 K-노사문화의 미래를 함께 설계한다는 점에서 의미있는 발걸음”이라며 “노조의 사회적 책임을 다해 대한민국 노사문화를 선도하겠다”고 밝혔다.

김동희 포스코 경영지원본부장은 “노동조합의 변화된 비전은 회사 성장과 직원 행복의 핵심 동력”이라며 “지역사회와 상생하는 포스코형 모델을 완성하는 데 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 화답했다.
포항 김형엽 기자
