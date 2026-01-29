경북 포항시, ‘타보소’ 택시 호출 전면 개편…“3월 공식 출시”

방금 들어온 뉴스

경북 포항시, ‘타보소’ 택시 호출 전면 개편…“3월 공식 출시”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-01-29 10:52
수정 2026-01-29 10:52
이미지 확대
경북 포항시가 운영 중인 공공형 택시 호출 앱 ‘타보소’ 택시. 포항시 제공
경북 포항시가 운영 중인 공공형 택시 호출 앱 ‘타보소’ 택시. 포항시 제공


경북 포항시가 원활한 공공앱 택시 호출을 위해 전면 개편에 나선다.

포항시는 29일 시민들의 이동 편의를 높이기 위해 운영 중인 택시 호출 서비스 ‘타보소(TABOSO)’를 전면 리뉴얼하고, 3월 초 개편된 버전을 선보일 계획이라고 밝혔다.

타보소는 2024년 9월 출시 이후 시민들의 일상 이동 수단으로 자리 잡아 왔다. 이번 리뉴얼을 통해 시스템 성능 개선, 서비스 안정성 강화, 사용자 편의성 향상 등 전반적인 품질을 단계적으로 고도화할 방침이다.

시는 개편된 서비스가 안정적으로 정착될 수 있도록 2월 한 달 동안 단계적 전환 운영 기간을 두고, 시민들이 기본 택시 호출 서비스 중심으로 이용할 수 있도록 준비하고 있다. 해당 기간에는 기본 택시 호출 서비스는 정상 제공되지만 관광택시 호출 및 포항사랑상품권 결제 기능 등 일부 특화 서비스는 이용이 제한된다. 시스템 안정화 이후 3월 개편 버전 공개와 함께 다시 적용할 계획이다.

또한 서비스 전환 과정 전반에 대해 전담 관리 체계를 운영하고, 구축 일정과 서비스 품질을 수시로 점검하는 등 안정적인 서비스 운영을 직접 관리·감독할 방침이다. 시민 혼선을 최소화 하기 위해 전환 일정과 이용 안내 사항을 타보소 앱 내 공지, 문자 안내 등을 통해 사전 안내할 계획이다.



포항시 관계자는 “이번 리뉴얼은 기존 서비스를 바탕으로 더 빠르고 편리하며 안정적인 이동 환경을 제공하기 위한 업그레이드 과정”이라며 “리뉴얼 기간 중 일부 특화 기능이 제한될 수 있는 점에 대해 시민 여러분의 너그러운 양해를 부탁드리며, 3월 초 개편된 타보소를 통해 보다 향상된 서비스로 보답하겠다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
