경북 포항시, 청년 성장·자립 본격 지원…"청년 수요 반영"

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
경북 포항시, 청년 성장·자립 본격 지원…"청년 수요 반영"

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-01-28 16:34
수정 2026-01-28 16:34
이미지 확대
경북 포항청춘센터 전경. 포항시 제공
경북 포항청춘센터 전경. 포항시 제공


경북 포항시가 청년 성장과 자립을 위해 본격적인 지원에 나선다.

포항시는 28일 지역 청년들의 성장과 자립을 지원하기 위해 ‘포항 청춘센터＆청년창업플랫폼’(청춘센터) 운영에 본격 착수한다고 밝혔다.

시는 청년 트렌드 변화와 정책 수요를 반영해 올해 청춘센터 운영 방향을 ‘경험 확장’과 ‘취업역량 강화’ 두 가지 핵심 축으로 설정했다. 청년들의 실질적인 사회 진출을 돕는 신규 사업을 중점 추진하기 위해서다.

경험 확장을 위한 주요 신규 사업으로는 ‘경험으로 단단해지는 청춘오감(五感) 프로젝트’를 선보인다. 프로젝트를 통해 음악, 독서, 신체활동, 강연, 음식 등을 주제로 청년 활동을 지원할 예정이다.

취업역량 강화 분야에서는 청년들의 취업 준비 수요를 반영한 ‘청년취업준비패키지 지원사업’과 디지털 전환 시대에 대응한 ‘AI 취업 준비 올인원 프로그램’을 병행 추진한다. 취업 준비 전 과정에 대한 단계별 지원을 강화하고, 구직 청년들의 경제적 부담 완화와 실무 역량 향상을 돕는다.



권오성 일자리청년과장은 “2026년은 청춘센터가 청년들이 삶의 활력을 얻고 미래를 설계하는 ‘성장 플랫폼’으로 거듭나는 해가 될 것”이라며 “청년들의 목소리를 시정에 적극 반영해 청년이 살고 싶은 포항을 만들어 나가겠다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
