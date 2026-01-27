경북 포항·경주시, 미혼 남녀 만남 통해 결혼까지…“1·2월 결혼식”

이미지 확대 경북 포항시가 2024년 진행한 미혼남녀 커플매칭 프로그램 현장. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시가 2024년 진행한 미혼남녀 커플매칭 프로그램 현장. 포항시 제공

인접 지방자치단체인 경북 포항시와 경주시가 나란히 미혼 남녀 매칭 사업을 통해 결혼으로 이어지는 성과를 거뒀다.포항시와 2024년 진행한 미혼남녀 커플매칭 프로그램 ‘둘이서 손잡고 갈래요’를 통해 인연을 맺은 30대 남녀가 약 1년 6개월 간의 교제 끝에 지난 25일 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었다고 27일 밝혔다.‘둘이서 손잡고 갈래요’는 바쁜 일상으로 이성 교제의 기회가 부족한 지역 미혼남녀를 대상으로 자연스러운 만남의 장을 제공하는 포항시의 대표적인 청년 정책 프로그램이다. 일회성 만남을 넘어, 매년 높은 매칭 성과를 보이며 지역 청년층의 호응을 얻고 있다.두 사람은 프로그램 참여를 계기로 자연스럽게 만남을 이어왔고, 교제 기간 동안 신뢰와 애정을 쌓아 결혼에 이르렀다. 이강덕 포항시장은 결혼식에 축전을 보내 축하의 뜻을 전했고, 포항시 부부의 상징인 ‘연오랑세오녀’ 인형을 기념품으로 전달했다.지난해 6월 경주시가 주최한 ‘청춘동아리, 두근두근 설렘의 시작 프로젝트’에서 매칭된 한 커플도 오는 2월 결혼식을 올릴 예정이다.해당 사업은 미혼남녀가 취미활동과 체험 프로그램을 통해 자연스럽게 교류하고 관계를 형성할 수 있도록 기획된 만남지원 프로그램이다. 지난해 총 60명이 참여해 16쌍의 커플이 매칭되며 53%의 매칭률을 기록했다.경주시는 올해 해당 프로그램을 확대 운영해 일회성 행사를 넘어 연속형 만남 프로그램으로 발전시킬 계획이다. 만남지원사업을 통해 성혼한 커플을 대상으로 결혼축하금 지원사업을 신규 추진한다. 자격요건을 충족한 커플에게는 200만원 상당의 지역화폐(경주페이)를 지원할 예정이다.주낙영 경주시장은 “청년들이 경주에서 만나고 결혼해 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.