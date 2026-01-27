태안군·경찰·해경, 어르신 안전지킴이 전면 배치

이미지 확대 충남 태안군이 태안경찰서·태안해양경찰서·태안시니어클럽과 ‘태안안전지킴이’ 사업단 안착을 위한 협약을 체결하고 있다. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 태안군이 태안경찰서·태안해양경찰서·태안시니어클럽과 ‘태안안전지킴이’ 사업단 안착을 위한 협약을 체결하고 있다. 군 제공

충남 태안군이 경찰, 해경과 손잡고 지역 안전 강화와 고품질 노인 일자리 창출에 나선다.27일 군에 따르면 태안경찰서·태안해양경찰서·태안시니어클럽과 ‘태안안전지킴이’ 사업단 안착을 위한 협약을 체결했다.태안안전지킴이는 치안과 연안 안전을 결합한 올해 신규 노인 일자리 사업이다.사업비는 5억 5000만원이 투입되며, 선발된 66명의 어르신이 지역 안전 활동에 나설 예정이다.이 중 26명의 치안 지킴이는 방범 순찰과 범죄 예방 홍보를 담당한다.나머지 40명의 연안 지킴이는 항·포구와 갯벌 등 해역 순찰 및 시설물 점검을 전담한다.군은 사업 총괄과 예산을 지원하며, 경찰과 해경은 활동지 제공 및 직무 교육을 맡는다.수행기관인 시니어클럽은 참여자 선발 등 기관 간 자원을 공유하며 사업의 전문성을 높일 계획이다.경찰 관계자는 “국제원예치유박람회가 열리는 올해 안전지킴이 활동을 관광객 안내와 연계해 시너지 효과를 창출하고 향후 전국적인 모범 사례로 확산되기를 기대한다”고 말했다.군 관계자는 “태안안전지킴이는 노인 일자리가 지역 안전이라는 공익적 가치로 환원되는 모범 모델”이라며 “어르신들이 보람을 느끼며 일할 수 있는 양질의 일자리를 지속 발굴하겠다”고 강조했다.