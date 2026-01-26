경북 포항시, 임산물 물류터미널 본격 운영…“산림조합이 운영 맡아”

이미지 확대 경북 포항시 경상권역 임산물 물류터미널에서 26일 진행된 운영 관리업무 위탁식. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 경상권역 임산물 물류터미널에서 26일 진행된 운영 관리업무 위탁식. 포항시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항에 조성된 임산물 물류터미널이 본격적인 운영에 들어간다.포항시는 26일 북구 흥해읍 경상권역 임산물 물류터미널에서 ‘임산물 물류터미널 운영·관리 업무 위·수탁 협약식’을 열고 본격적인 운영체계 구축에 나섰다고 밝혔다.시는 포항시산림조합과 임산물 물류터미널 운영·관리를 위한 위·수탁 계약 체결해 경상권역의 안정적인 임산물 확보 및 판로 개척에 나선다. 위탁 기간은 계약 체결일로부터 3년이며 선별작업장, 저장고, 모니터링실, 회의실, 휴게실 등 주요 시설과 하역장, 주차장 등의 부대시설 운영이 포함된다.임산물 물류터미널은 총사업비 40억원(국비 20억, 도비 6억, 시비 14억)을 투입해 지난해 11월 준공됐다. 수탁기관인 포항시산림조합은 1962년 설립된 지역 대표 협동조합으로, 현재 조합원 5803명과 임직원 42명이 활동하고 있다.포항시 관계자는 “위탁 운영을 통해 임산물의 생산부터 유통까지 일원화된 체계가 마련돼 임업인의 소득 증대와 소비자 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로 물류터미널이 경상권 임산물 유통의 핵심 거점으로 자리잡길 바란다”고 말했다.