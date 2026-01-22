경북 포항시, 해양레저관광도시 조성에 시민 의견 수렴…“사업 실효성 확보”

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

경북 포항시가 해양레저관광도시 조성을 위해 민관 협력을 강화한다.22일 포항시는 영일만관광특구 일원 복합해양레저관광도시 조성을 위한 제1차 민관 거버넌스 회의를 개최하고, 추진 전략을 구체화하기 위해 매월 정기적으로 운영할 예정이라고 밝혔다.회의에는 복합해양레저관광도시 거버넌스 중앙전문가와 시민단체 관계자 등이 참여해 남구 송도 일대를 중심으로 현장 답사에 나섰다. 이들은 조선·해양산업 관계자를 만나 해양레저산업 현황을 살피고, 송도 해수욕장과 죽도시장 등 주요 관광 자원 벨트를 직접 점검했다. 특히 이달 30일 개통을 앞둔 해오름대교는 송도와 영일대를 연결해 해양관광 거점 간 동선 개선과 지역 연계를 강화하는 핵심 축 역할을 할 예정이다.시는 향후 일반 시민까지 참여하는 개방형 거버넌스로 회의를 확대할 방침이다. 단계별 사업 추진 과정에서 다양한 의견을 반영하고, 지역 여건에 맞는 실효성 있는 복합해양레저관광도시 모델을 구축해 나갈 계획이다.포항시 관계자는 “복합해양레저관광도시 조성은 다양한 주체의 참여와 협력이 중요한 사업”이라며 “민·관·시민이 함께하는 거버넌스를 통해 포항만의 해양관광 경쟁력을 단계적으로 완성해 나가겠다”고 말했다.