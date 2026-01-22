손병복 울진군수, 국토부에 고속도로 건설 건의…“생존권 직결”

이미지 확대 경북 울진군 고속도로 건설 필요성을 설명하는 손병복 울진군수. 울진군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 울진군 고속도로 건설 필요성을 설명하는 손병복 울진군수. 울진군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 울진군이 ‘교통 오지’에서 탈피하기 위해 총력전을 펼친다.22일 울진군은 최근 손병복 군수가 국토부를 방문해 현재 수립 중인 ‘제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)’에 남북 10축 고속도로의 울진 구간을 신규 반영할 것을 건의했다고 밝혔다.남북10축 고속도로는 부산과 강원도 고성을 잇는 동해안을 따라 계획된 국토의 척추에 해당되는 국가간선도로망의 핵심 축이다. 하지만 현재 영덕~울진~삼척 구간만 단절돼 동해안 지역 발전에 제 역할을 못하고 있는 실정이다.남 군수는 단순한 교통편의 증진을 넘어 울진의 생존권과 직결된다는 점을 강조했다. 방사선 비상대피계획 확대로 대피범위가 30㎞까지 확대됐지만 전국 최대 규모의 원전 소재지인 울진에는 대피로가 부족한 실정이다. 이에 따라 실제 원전 사고 발생 시 활용가능한 고속도로 확보가 반드시 필요하다. 현재 조성 추진 중인 원자력수소 국가산업단지의 대규모 물류 운송을 위해서도 교통 인프라 구축이 필요하다.특히 울진은 열악한 접근성 문제로 교통 오지로 여겨지고 있다. 또한 지역에서는 지난해 11월 포항~영덕 구간의 고속도로가 개통되면서 추가 연장에 대한 기대감이 커지고 있다.이우제 국토교통부 도로국장은 “울진군이 처한 지리적 여건과 동해안 지역 고속도로 연결의 필요성에 대해 충분히 공감한다”며“수립중인 제3차 고속도로 건설계획 검토과정에서 심도있게 논의하겠다”고 화답했다.울진군 관계자는“고속도로 건설은 울진의 경제활성화와 교통편의성 뿐만 아니라 군민의 생명과 직결된 절박한 과제”라며 “울진 구간 고속도로가 반영될 때까지 전방위 노력을 아끼지 않겠다”고 했다.