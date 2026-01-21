경북 경주시, 전국 야구대회 단독 개최 눈앞…“베이스볼파크 3구장 5월 완공”

이미지 확대 경북 경주 베이스볼파크 3구장 조감도 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주 베이스볼파크 3구장 조감도

경북 경주시가 전국 야구대회 단독 개최에 한발짝 다가선다.21일 경주시는 전국 규모 야구대회 단독 개최를 위한 핵심 인프라인 ‘경주 베이스볼파크 3구장’이 오는 5월 준공을 앞두고 있다고 밝혔다.2022년부터 단계적으로 추진된 베이스볼파크 3구장 조성은 전국 야구대회 단독 유치를 위한 시설로, 직장인·동호인 야구대회 등 생활체육 저변 확대를 위한 핵심 시설이다. 손곡동 일원 3만 5540㎡ 부지에 조성 중이며, 사업비 총 72억원이 투입됐다.정규 규격 야구장 1면을 중심으로 덕아웃과 불펜 등 경기시설을 비롯해 주차장, 관람석, 화장실, 다목적운동장, 진입도로 등 각종 부대시설 조성이 마무리 중이다.시는 그간 지방재정투자심사와 공유재산관리계획 수립을 시작으로 실시설계용역, 도시관리계획 변경, 문화유산 현상변경 등 주요 행정절차를 사전에 완료해 공정 지연 요인을 최소화했다.3구장이 완공되면 전국 및 대규모 야구대회 유치해 선수단과 관람객 유입을 통한 지역경제 활성화는 물론, 체류형 스포츠 관광도시로서의 경쟁력 강화에도 탄력을 받을 것으로 기대된다.주낙영 경주시장은 “베이스볼파크 3구장은 전문체육과 생활체육을 함께 아우르는 경주의 핵심 스포츠 인프라”라며 “준공 시점까지 공정 관리에 만전을 기해 차질 없이 개장할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 강조했다.