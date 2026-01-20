경북 영덕군, 지난해 고향사랑기부 37억원 모금…“산불 기부에 20억”

이미지 확대 경북 영덕군청 전경. 영덕군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군청 전경. 영덕군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 영덕군이 지난해 37억원이 넘는 고향사랑기부금을 모금한 것으로 집계됐다.20일 영덕군은 2025년 고향사랑기부금 집계 결과 37억 3284만여원을 모금해 도내 군 단위 지자체 중에서 가장 많았던 것으로 나타났다고 밝혔다.고향사랑기부제는 지역 간 재정 격차를 완화하고 주민 복지 증진과 지역경제 활성화를 위해 개인이 주소지 외의 지자체에 기부하는 제도다. 기부자에겐 기부액에 따른 세액공제 혜택과 지역특산품으로 이뤄진 답례품이 주어진다.군은 2023년 제도 시행에 앞서 TF 추진팀을 구성해 담당 직원 역량 강화 교육, 관계기관 간담회 등을 추진하는 등 적극적인 준비에 나섰다. 이에 2024년에는 11억 700만원을 모금해 경북 도내에서 1위를 차지한 바 있다. 특히 지난해는 3월 말 초대형 산불로 큰 피해를 입자 산불 지정기부를 통해 전 국민적인 응원과 격려와 함께 20억원을 기부받아 신속한 피해 복구 사용했다.군은 모금액을 토닥토닥 영덕 문화센터, 도시민 유치 귀농·귀촌 생태학교 사업, 생활민원 기동처리반 등을 추진해 지역 발전과 주민 복지 증진에도 투입하고 있다.김광열 영덕군수는 “지역을 사랑하는 기부자들의 뜻과 정성이 주민 행복과 지역 발전에 사용되도록 하겠다”며 “기부자에겐 혜택과 보람을, 주민들에겐 더 나은 삶을 보장하는 선순환 구조를 만들 것”이라고 했다.