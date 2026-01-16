경북도, 한옥 마을 관광 자원화 지원…“체류형 관광 추진”

이미지 확대 경북 안동 행복전통마을 전경. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 안동 행복전통마을 전경. 경북도 제공

경북도가 한옥 관광 경쟁력 강화를 위해 마을 개발 지원에 나선다.16일 경북도는 도내 전통 한옥자원의 관광 경쟁력 강화를 위해 오는 19일부터 ‘2026년 한옥집단마을 자원개발사업’ 공모 접수를 한다고 밝혔다.개발사업은 전통한옥이 밀집해 고유의 경관과 생활문화를 간직한 마을을 대상으로 체류형 한옥 숙박·체험 거점으로 육성하기 위해 2009년부터 추진하고 있다.올해 사업은 지원 대상과 사업 규모를 대폭 확대해 보다 다양한 마을이 참여할 수 있도록 개선했다. 지원 대상은 도 내 10호 이상의 한옥 집단마을이다. 사업 추진 여건, 사업계획의 차별성, 실현 가능성, 기대효과 등을 종합 평가해 적합한 마을을 3개소 이내로 선정한다.선정된 마을에는 사업계획에 따라 최대 4억 5000만원까지 지원할 예정이다. 시군별 2개소 이상 신청 가능하다. 기존에 적용하던 2년 연속 선정 마을의 신청 제한을 해소해 신청 대상을 확대했다.도는 단순 시설 개선 중심이 아닌 실질적인 관광 활성화 성과 도출을 위해 마을 활성화·콘텐츠 연계형 사업으로 진행한다. 마을 고유 자원과 연계한 행사·체험 프로그램으로 체류형 관광 자원화 사업을 추진할 계획이다.박찬우 경상북도 문화관광체육국장은 “한옥 집단마을은 지역의 역사와 삶이 그대로 담긴 소중한 관광자산”이라며, “한옥 집단마을이 지역을 대표하는 매력적인 관광명소로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 했다.