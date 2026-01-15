경북도, 농어촌 보건진료소 기능 강화…“의료 취약 대응”

이미지 확대 경북도청 전경. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도청 전경. 경북도 제공

경북도가 농어촌 의료 취약 문제를 해소하기 위해 보건진료소 기능을 강화한다.15일 경북도는 급속한 고령화와 공중보건의 감소로 심화하는 농어촌 의료 취약 문제에 대응하기 위해 ‘기능강화 보건진료소 시범사업’을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.도는 지난해부터 진료 기능이 약화한 보건지소와 보건진료소의 역할 변화의 필요성을 제기하며 진료 및 건강관리 기능을 강화한 보건진료소 시범 모델을 전국 최초로 제안해 왔다. 이날 시군 보건소장 회의를 개최해 정부의 지역 보건의료기관 개편 방향과 연계한 경북도 추진 전략을 공유하고, 보건지소와 진료소 기능을 통합·확대하는 기구 개편을 제안했다.임상 전문교육을 받은 진료 전담 인력으로 진료 공백 해소와 원격 협진을 확대하고, 만성질환자·거동 불편자 등 취약계층 중심의 건강관리 서비스를 강화하는 방안 등이 중점적으로 논의됐다.우선 4개 시군을 대상으로 전담 공무원 직무교육비, 시범 사업 운영비 등을 지원해 내년 본격 시행을 앞두고 사업 준비에 속도를 낼 계획이다. 시범사업 운영 과정에서 도출되는 성과와 과제를 체계적으로 정리해 향후 제도 개선과 전국 확산 기반도 마련할 방침이다.이철우 경북지사는 “시군과 긴밀히 협력해 농어촌 의료 격차를 해소하고 지속 가능한 지역 보건의료 체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.