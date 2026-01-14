경북 경주시, 조기발주로 건설 경기 활성화…“추진기획단 운영”

이미지 확대 경북 경주시 조기발주 추진기획단. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 조기발주 추진기획단. 경주시 제공

경북 경주시가 경기 활성화와 기반시설 확충을 위해 올해 상반기 총력전을 펼친다.14일 경주시는 지역 건설경기 활성화와 사회기반시설의 조속한 확충을 위해 ‘2026년 건설사업 조기발주 추진기획단’을 운영하고, 상반기 내 전체 건설공사의 70% 이상 발주를 목표로 행정력을 집중한다고 밝혔다.우선 시는 건설공사 관련 시설직 공무원들로 구성된 6개 반 30명 규모의 추진기획단을 구성했다. 이들은 지난해 12월부터 사업 현장을 직접 확인해 주민 의견을 수렴했다. 발주 시기를 앞당기기 위해 환경영향 검토와 사전재해영향성 검토, 국가유산 현상변경 등 주요 행정절차를 실시설계용역과 병행하고 있다.조기 발주 대상 사업은 도로와 치수, 농업기반시설, 주민숙원사업 등 총 1283건으로, 사업비는 2273억 원 규모다. 시민 생활과 밀접한 사회기반시설을 중심으로 사업을 추진해 생활 여건 개선 효과를 높일 방침이다.읍·면·동 단위 주민숙원사업의 경우 설계 단계부터 주민 의견과 현장 여건을 적극 반영, 사업의 실효성과 주민 만족도를 높이는 데 주력하고 있다. 주민숙원사업을 신속히 추진하기 위해 감포·안강·건천·외동 등 4개 읍 건설팀을 중심으로 합동 설계 작업장을 운영하고 있고, 상반기 내 해당 사업의 100%를 발주할 계획이다.주낙영 경주시장은 “건설사업 조기 발주는 지역 건설경기 활성화는 물론 시민들이 체감할 수 있는 생활 인프라 확충으로 이어질 것”이라며 “앞으로도 신속하고 책임 있는 행정을 통해 시민 편의를 높여 나가겠다”고 말했다.