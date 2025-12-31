“요트 위에서 해맞이를”…경북 울진군, 이색 관광 상품 선보여

이미지 확대 경북 울진역에 내린 관광객들. 울진군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 울진역에 내린 관광객들. 울진군 제공

경북 울진군이 해맞이 관광객을 위한 이색 상품을 내놨다.31일 울진군은 새해를 앞두고 수도권 관광객 유치를 위해 이색 해맞이 관광상품을 선보인다고 밝혔다.군은 망양정 해맞이와 연계한 ‘국악와인열차’와 동해바다 위에서 일출을 감상하는 ‘요트 해맞이 테마상품’을 각각 운영한다. 두 상품은 열차·숙박·관광을 결합한 체류형 프로그램으로, 동해안 겨울 관광 도시로서 울진의 매력을 강화하는 데 목적을 두고 있다.군은 코레일 관광개발과 협력해 오는 31일부터 내년 1월 1일까지 서울~울진 구간을 운행하는 국악와인열차 특별 상품을 운영한다. 31일 오전 서울에서 출발해 울진으로 이동하고, 1월 1일 오후 울진에서 서울로 돌아가는 일정이다.​울진 앞바다에서 일출을 감상하는 요트 해맞이 상품은 울진 숙박과 식사, 망양정 및 주변 관광 일정과 함께 요트 해맞이 체험을 결합했다. 새벽 시간대 울진 앞바다로 나가 수평선 위로 떠오르는 일출을 감상하면서 기념 촬영 등 서비스를 함께 즐길 수 있다.울진군 관계자는 “차별화된 체류형 상품을 지속적으로 개발해 동해안 대표 해맞이 관광지로서 울진의 위상과 브랜드 가치를 한층 더 공고히 하겠다”고 했다.