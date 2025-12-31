경북 경주시, 관광·산업·도시 3대 주요 시책 본격화

이미지 확대 옛 경주역사 부지 일대 전경. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 옛 경주역사 부지 일대 전경. 경주시 제공

경북 경주시가 2026년 새해를 맞아 관광과 산업, 도시 분야를 중심으로 한 3대 주요 시책을 본격 추진한다.31일 경주시는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공 개최 이후 도시의 중장기 발전 전략을 실행 단계로 옮기기 위한 후속 조치로 3대 주요 시책을 추진한다고 밝혔다.관광 분야에서는 관광객 6000만 명 시대를 목표로 신라왕경 핵심유적 정비와 문무대왕릉 성역화 사업을 추진하고, 제2동궁원 라원 조성 등 체류형 관광 기반 확충에 나선다. 역사·문화 자산을 정비하고, 머무르는 관광 구조로 전환해 관광 소비와 지역 경제 파급 효과를 높일 계획이다.산업 분야에서는 e-모빌리티 연구단지를 중심으로 미래차 첨단소재 성형가공센터와 탄소소재 부품 리사이클링센터, 공유배터리 안전연구센터 등 3대 연구시설을 운영한다. 미래차 편의·안전 기술 연구센터 유치도 추진한다. 연구와 실증, 산업화로 이어지는 미래차 산업 생태계를 구축해 지역 산업 구조를 고도화할 방침이다.도시 분야에서는 옛 경주역사 부지를 뉴타운으로 개발하고, 경주역세권을 투자선도지구로 조성해 도시의 중심축을 재편할 계획이다. 동남권 광역전철망과 수소트램 도입을 통해 광역 교통망을 확충하고, 도시 접근성과 생활 편의성도 단계적으로 개선해 나갈 예정이다.주낙영 경주시장은 “2026년은 새로운 계획을 나열하는 해가 아니라 경주가 선택한 방향을 실행으로 옮기는 해”라며 “APEC을 통해 축적한 성과가 시민의 삶과 도시 경쟁력으로 이어지도록 추진하겠다”고 말했다.