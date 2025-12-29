당진발전본부 ‘따뜻한 사랑나눔’…3600만원 기탁

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

한국동서발전㈜ 당진발전본부(본부장 김훈희)는 29일 당진시에 취약계층 후원금 3600만원을 전달했다.후원금은 당진발전본부 임직원들의 자발적 모금액과 본부의 사회공헌 재원을 더해 마련됐다.시는 전달받은 후원금을 관내 소년소녀가장 생활비와 결식아동 주말 도시락, 취약계층 빛드림 선물상자(생필품·농산물) 지원 등에 사용할 예정이다.앞서 당진발전본부는 지난 2일 ‘희망 2026 나눔 캠페인’을 통해 이웃돕기 성금 3000만원을 기부했다.이갑희 동서노조 당진지부위원장은 “매년 이어오는 사랑 나눔에 적극 동참해 주는 임직원들의 진심이 이웃들에게 잘 전달되길 바란다”며 “소외된 이웃을 살피는 일에 소홀함이 없도록 하겠다”고 말했다.