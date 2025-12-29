당진발전본부 ‘따뜻한 사랑나눔’…3600만원 기탁

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

당진발전본부 ‘따뜻한 사랑나눔’…3600만원 기탁

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-29 18:17
수정 2025-12-29 18:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


한국동서발전㈜ 당진발전본부(본부장 김훈희)는 29일 당진시에 취약계층 후원금 3600만원을 전달했다.

후원금은 당진발전본부 임직원들의 자발적 모금액과 본부의 사회공헌 재원을 더해 마련됐다.

시는 전달받은 후원금을 관내 소년소녀가장 생활비와 결식아동 주말 도시락, 취약계층 빛드림 선물상자(생필품·농산물) 지원 등에 사용할 예정이다.

앞서 당진발전본부는 지난 2일 ‘희망 2026 나눔 캠페인’을 통해 이웃돕기 성금 3000만원을 기부했다.

이갑희 동서노조 당진지부위원장은 “매년 이어오는 사랑 나눔에 적극 동참해 주는 임직원들의 진심이 이웃들에게 잘 전달되길 바란다”며 “소외된 이웃을 살피는 일에 소홀함이 없도록 하겠다”고 말했다.
당진 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
당진발전본부가 당진시에 전달한 후원금 규모는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로