경북 포항시, 시립미술관 제2관 착공…“미래형 복합문화공간”

이미지 확대 포항시립미술관 제2관 착공식. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 포항시립미술관 제2관 착공식. 포항시 제공

경북 포항시가 추진 중인 ‘포항시립미술관 제2관’ 건립 사업이 본격 추진된다.29일 포항시는 환호공원 중앙광장에서 지역 문화예술의 새로운 지평을 열 ‘포항시립미술관 제2관’ 건립 착공식을 개최했다고 밝혔다.북구 환호동 일원에 건립되는 제2관은 총사업비 340억 원을 투입해 연면적 5881.12㎡, 지상 2층 규모로 조성된다. 오는 2027년 준공을 목표로 하고 있다. 또한 환호공원의 수려한 자연경관과 조화를 이루는 설계를 바탕으로 지역 대표 관광 명소인 스페이스워크와 연계해 전국적인 문화 관광 랜드마크로 조성할 계획이다.제2관은 단순 전시 공간을 넘어 시민들이 일상에서 예술을 향유하고, 디지털 기반의 융복합 콘텐츠를 체험할 수 있는 미래형 복합문화공간으로 채워진다. 내부 시설은 ▲전문 전시실(2개소) ▲수장고 ▲아카이브실 ▲참여형 교육 공간 ▲세미나실 등이 마련된다. 야외에는 자연 속 휴식을 즐길 수 있는 다양한 쉼터를 조성해 시민 소통의 장으로 거듭날 예정이다.이강덕 포항시장은 “제2관은 포항만의 차별화된 콘텐츠를 통해 시민들에게 수준 높은 문화예술 향유 기회를 제공하는 거점이 될 것”이라며 “포항이 글로벌 문화예술도시로 거듭날 수 있도록 안전하고 성공적인 건립에 최선을 다하겠다”고 말했다.