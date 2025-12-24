경북 포항시, 국제 기후 회의 유치 본격화…“유치 전략 마련 돌입”

방금 들어온 뉴스

경북 포항시, 국제 기후 회의 유치 본격화…"유치 전략 마련 돌입"

김형엽 기자
입력 2025-12-24 13:45
수정 2025-12-24 13:45
경북 포항시청 전경. 포항시 제공
경북 포항시청 전경. 포항시 제공


경북 포항시가 기후 분야 국제 회의를 유치하기 위해 본격적으로 나선다.

24일 포항시는 ‘제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 사전 타당성 조사 용역’에 착수해 본격적인 유치 준비에 나선다고 밝혔다.

오는 2028년 11월 개최 예정인 COP33은 198개 협약 당사국과 4만여 명이 참가하는 세계 최대 규모의 기후 회의다. 시는 회의 유치를 통해 국제무대에서 기후 리더십을 확보하고, 지역 산업구조 전환과 균형발전의 전환점을 마련할 계획이다.

COP은 회의·미디어·숙박·교통·보안·행정 전반이 2~3주간 국가 단위 프로젝트 수준으로 작동해야 하는 대규모 국제행사다. ▲약 26만 8000㎡ 규모의 회의 공간 ▲최소 3만 실 이상의 숙박시설 ▲100~130개 언론·방송사 대응 미디어 인프라 ▲전 참가자 대상 셔틀 교통체계 ▲대규모 식음·케이터링 운영 능력 등의 주요 요건을 충족해야 한다.

우선 용역을 통해 포항의 회의·숙박·교통·미디어 인프라와 행정·운영 역량, 정책 정합성을 종합적으로 진단한다. 입지적·정책적·경제적 타당성을 분석해 COP33 유치의 실현 가능성과 추진 전략을 도출할 예정이다.

또한 국내·외 유치 경쟁 도시 사례 분석, 개최 파급효과 및 재원 조달 방안 검토 등을 포함해 단계별 실행 전략과 중장기 로드맵을 제시할 방침이다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “COP33 유치에 대한 국제적 기준과 포항시의 여건을 종합적으로 점검해나갈 예정”이라며 “이번 용역을 통해 포항의 기후정책 역량과 산업·도시 경쟁력을 기반으로 실현가능한 유치 전략을 체계적으로 도출해 나가겠다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
