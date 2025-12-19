내년 사회복지시설 종사자 기본급 3.5% 오른다

19일 2025년도 제2차 처우개선위원회

유급병가 제도 신설...가족수당도 인상

보건복지부가 19일 서울 용산구 럭키컨퍼런스에서 사회복지시설 종사자 대상 2025년도 제2차 처우개선위원회를 열었다. 보건복지부 제공

지방자치단체 등에 권고되는 내년 사회복지시설 종사자 기본급 인상률이 3.5%로 정해졌다.보건복지부는 19일 서울 용산구 럭키컨퍼런스에서 사회복지시설 종사자 대상 2025년도 제2차 처우개선위원회를 열고, 내년도 인건비 가이드라인을 심의·의결했다.인건비 가이드라인은 권고안이지만 지자체는 이를 준수하기 위해 노력해야 한다. 이번에 의결된 가이드라인은 사회복지공무원과 동일하게 올해 대비 3.5% 올리도록 했다. 이에 따라 사회복지시설 종사자의 내년 기본급은 직위·호봉별로 7만 4300원~19만 1100원 오른다.또한 종사자가 아플 때 쉴 권리를 보장하기 위해 ‘유급병가 제도’가 신설됐다. 자녀 양육 부담을 덜기 위한 가족수당도 올랐다. 첫째 자녀 수당은 2만원 오른 5만원, 둘째와 셋째 이후 자녀는 각각 1만원씩 오른 8만원, 12만원으로 정해졌다.정부는 사회복지시설 종사자 임금 현실화를 국정과제로 삼고 2027년까지 인건비 가이드라인 준수율 100%를 달성한다는 방침이다. 이를 위해 내년 국고지원시설 인건비 예산을 늘려 가이드라인 준수율을 올해 96.4%에서 내년 98.2% 수준까지 끌어올릴 계획이다.