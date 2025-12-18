옛 경주역 폐철도 부지 도시재생으로 변신하나…국가 공모 후보지 선정

이미지 확대 옛 경주역 폐철도 부지 전경. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 옛 경주역 폐철도 부지 전경. 경주시 제공

옛 경주역 폐철도 부지가 국가 주도 도시재생 후보지로 선정됐다.18일 경주시는 국토교통부가 주관하는 ‘2025년 하반기 도시재생 국가시범지구 공모사업’에서 옛 경주역 부지가 후보지로 선정됐다고 밝혔다.이번 선정은 도시재생특별법에 따라 지정되는 국가시범지구의 사전 단계로, 향후 최종 지정될 경우 국비 250억원 규모의 지원을 받게 된다.도시재생 국가시범지구는 고도 제한과 문화재 보호, 각종 규제로 개발이 장기간 정체된 지역을 공공 주도로 정비해 도시 기능을 회복시키는 대형 프로젝트다. 시는 철도 이전 이후 수십 년간 활용 방안을 찾지 못했던 옛 경주역 부지를 쇠퇴한 도심 재생의 핵심 거점으로 삼을 계획이다.사업 대상지는 옛 경주역 일원 7만 9438㎡ 규모로, 2027년 착공해 2032년까지 5년간 단계적으로 추진할 예정이다.시는 이곳에 ▲신라왕경의 역사성과 첨단기술을 접목한 ‘K-헤리티지 복합거점’ ▲스마트 교통관제와 친환경 이동수단을 연계한 ‘미래 모빌리티 통합허브’ ▲주거·상업·숙박 기능이 결합된 ‘경주 STAY 복합타운’을 조성할 계획이다. 역사도시 경주의 정체성을 살리면서도 미래 도시 기능을 동시에 담을 방침이다.주낙영 경주시장은 “옛 경주역 부지는 경주의 미래 100년을 좌우할 핵심 도시재생 거점”이라며 “제도적 기반 마련과 지역사회의 공감대를 바탕으로 국가시범지구 최종 선정을 이뤄내 시민이 체감할 수 있는 도심 재생 모델을 완성하겠다”고 말했다.