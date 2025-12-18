경북 포항시, 한국관광공사와 손잡고 ‘열린관광지’ 조성

이미지 확대 열린관광지 조성사업 추진을 위한 업무협약식. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 열린관광지 조성사업 추진을 위한 업무협약식. 포항시 제공

경북 포항시가 누구나 제약 없이 여행할 수 있는 무장애 관광환경 조성에 본격 나선다.18일 포항시는 한국관광공사와 ‘열린관광지 조성사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.협약은 장애인과 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광약자를 포함한 모든 관광객이 제약 없이 여행할 수 있는 무장애 관광환경 조성을 목표로 추진됐다. 열린관광지 조성사업의 체계적인 추진과 지속 가능한 협력체계를 구축할 계획이다.협약에 따라 시와 한국관광공사는 ▲열린관광지 조성사업의 단계적·체계적 추진 ▲무장애 관광에 대한 사회적 인식 확산 ▲관광 접근성 개선을 위한 환경 정비 ▲체험형 열린관광 콘텐츠 발굴 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 했다.앞서 시는 문화체육관광부가 주관한 ‘2026년 열린관광지 조성 공모사업’에서 보경사와 영일대해수욕장 등 2개소가 최종 선정돼 국비 5억원을 확보했다. 이번 협약 체결로 사업 추진이 더욱 탄력받을 전망이다.보경사에는 휠체어 이용이 가능한 보행환경 개선과 함께 전국 최초로 관광약자를 위한 장애인 템플스테이 프로그램 운영 기반을 조성할 계획이다. 영일대해수욕장에는 장애인 전용 주차공간 확충, 해안 접근 데크 및 경사로 설치 등 보행약자 중심의 시설 개선을 추진해 누구나 안전하고 편리하게 해변을 이용할 수 있도록 할 방침이다.이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “이번 협약은 열린관광지 조성사업의 성공적인 추진을 위한 든든한 협력 기반이 될 것”이라며 “관광약자를 포함한 모든 관광객이 차별 없이 포항을 즐길 수 있도록 무장애 관광환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.