경북 경주시 대표 축제로 자리잡은 ‘황금정원 나들이’…21만명 다녀가

경주 황금정원 나들이 현장을 찾은 관광객들. 경주시 제공

경북 경주 고분군 일대에서 열린 ‘경주 황금정원 나들이’가 가을 대표 축제로 자리매김했따.14일 경주시는 추석 연휴 기간을 포함해 10일간 열린 경주 황금정원 나들이가 전날 성료됐다고 밝혔다.올해로 6회째를 맞은 행사는 ‘APEC KOREA 미래로, 경주로’를 주제로 지난 4~13일 황남동 고분군 일원에서 열렸다. 약 21만명의 시민과 관광객이 다녀가며 경주 대표 가을 축제 명성을 이어갔다.행사장에는 황남동 고분군을 배경으로 ‘경주초롱정원’과 ‘치미정원’ 등 황금빛 조형물이 설치돼 관람객의 시선을 사로잡았다. 또한 전통등·화관 만들기, 풍선 꾸미기, 유칼립투스를 활용한 힐링 원예 체험 등 다채로운 체험 프로그램을 운영해 가족 단위 방문객들의 큰 호응을 얻었다.특히 ‘APEC 성공개최 기념 페이스페인팅’과 ‘황금액자 추억담기’ 체험은 대표 인기 프로그램으로 자리잡았다. 행사 기간 사용된 초화류는 종료 후 사적관리사무소, 동궁원, 읍면동 등으로 재배치해 경관 조성에 재활용될 예정이다.주낙영 경주시장은 “시민과 관광객에게 힐링과 추억을 선사해 뜻깊은 추억을 만드는 축제”라며 “매년 경주의 품격과 매력을 더해 모두가 즐길 수 있는 품격 있는 가을 축제로 발전시켜 나가겠다”고 했다.