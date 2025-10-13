APEC 홍보 효과 톡톡…추석 연휴 70만명 경북 경주 찾아

이미지 확대 지난 추석 연휴 기간 경북 경주시 황리단길을 찾은 관광객들. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 추석 연휴 기간 경북 경주시 황리단길을 찾은 관광객들. 경주시 제공

‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’를 앞둔 명절 연휴 동안 경북 경주시에 70만명에 달하는 관광객이 몰렸다.13일 경주시는 지난 추석 연휴 기간(3~9일) 황리단길·대릉원·첨성대·동궁과 월지 등 주요 관광지 4곳 무인계측 결과 관광객 70만 1375명이 몰렸다고 밝혔다.황리단길 일원이 44만 8657명으로 가장 많았고, 동궁과 월지 10만 2237명, 대릉원 7만 8375명, 첨성대 7만 2106명 순으로 집계됐다. 일일 관광객은 연휴 첫날인 3일 6만 3103명에서 시작해 추석 당일인 6일 11만 2255명으로 정점을 찍었다. 마지막 날인 9일에도 10만 2307명이 찾아 연휴 내내 관광객이 몰려들었다.한류문화 확산과 APEC 정상회의 개최를 앞두면서 국제적 관심이 높아져 관광지 곳곳에서는 외국인 관광객이 크게 늘었다. 야간 조명을 설치해둔 동궁과 월지, 첨성대 일대는 야경 명소를 찾는 관광객이 몰려들었다.이 외에도 불국사 관광안내소 집계 결과 총 53만 6623명이 방문한 것으로 나타났다. 특히 외국인은 3만 5045명으로, 일본 1만 2499명, 중국 6202명, 미국 1605명 순이었다.주낙영 경주시장은 “추석 연휴 기간 황리단길과 불국사, 동궁과 월지 등 도심 전역이 활기를 되찾았다”며 “이달 말 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 경주의 품격과 매력을 세계에 보여줄 수 있도록 교통·숙박·안전 등 전 분야를 세밀히 점검하겠다”고 강조했다.