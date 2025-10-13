APEC 홍보 효과 톡톡…추석 연휴 70만명 경북 경주 찾아

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

APEC 홍보 효과 톡톡…추석 연휴 70만명 경북 경주 찾아

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-10-13 13:52
수정 2025-10-13 13:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
지난 추석 연휴 기간 경북 경주시 황리단길을 찾은 관광객들. 경주시 제공
지난 추석 연휴 기간 경북 경주시 황리단길을 찾은 관광객들. 경주시 제공


‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’를 앞둔 명절 연휴 동안 경북 경주시에 70만명에 달하는 관광객이 몰렸다.

13일 경주시는 지난 추석 연휴 기간(3~9일) 황리단길·대릉원·첨성대·동궁과 월지 등 주요 관광지 4곳 무인계측 결과 관광객 70만 1375명이 몰렸다고 밝혔다.

황리단길 일원이 44만 8657명으로 가장 많았고, 동궁과 월지 10만 2237명, 대릉원 7만 8375명, 첨성대 7만 2106명 순으로 집계됐다. 일일 관광객은 연휴 첫날인 3일 6만 3103명에서 시작해 추석 당일인 6일 11만 2255명으로 정점을 찍었다. 마지막 날인 9일에도 10만 2307명이 찾아 연휴 내내 관광객이 몰려들었다.

한류문화 확산과 APEC 정상회의 개최를 앞두면서 국제적 관심이 높아져 관광지 곳곳에서는 외국인 관광객이 크게 늘었다. 야간 조명을 설치해둔 동궁과 월지, 첨성대 일대는 야경 명소를 찾는 관광객이 몰려들었다.

이 외에도 불국사 관광안내소 집계 결과 총 53만 6623명이 방문한 것으로 나타났다. 특히 외국인은 3만 5045명으로, 일본 1만 2499명, 중국 6202명, 미국 1605명 순이었다.



주낙영 경주시장은 “추석 연휴 기간 황리단길과 불국사, 동궁과 월지 등 도심 전역이 활기를 되찾았다”며 “이달 말 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 경주의 품격과 매력을 세계에 보여줄 수 있도록 교통·숙박·안전 등 전 분야를 세밀히 점검하겠다”고 강조했다.
경주 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로