경북도, 건축문화상 대상에 내수면관상어비즈니스센터 선정…16일부터 전시

경북 상주시 소재 내수면관상어비즈니스센터 전경. 경북도 제공

경북 상주시 소재 내수면관상어비즈니스센터가 경북도 건축문화상 대상을 수상했다.10일 경북도는 ‘2025 경상북도 건축문화상’ 수상작 7개 작품을 선정하고, 오는 16일부터 경산시 임당유적전시관에서 열리는 ‘2025 경상북도 건축대전’ 개막식에서 시상할 계획이라고 밝혔다.건축문화상은 최근 3년 이내 준공된 건축물 가운데 예술적 가치와 지역 특성을 잘 살린 작품을 대상으로, 설계자·시공자·건축주에게 수여한다.지난 6월부터 진행된 공모에는 공공 및 일반 부문에서 총 20개 작품이 접수돼 심사위원회의 심사를 거쳐 최종 7개 작품이 선정됐다.대상은 공공부문으로 출품한 상주 소재 내수면관상어비즈니스센터가 선정됐다. 최우수작으로는 공공부문 임당유적전시관(경산)·일반부문 브레스커피웍스(경주), 우수작에는 공공부문 별의별문화마당(성주)·김천 시립추모공원·일반부문 기인타워(예천)·깃티(Gitti·경주)가 선정됐다.함께 진행된 학생 작품공모전 대상에는 대구가톨릭대학교 재학생 최지우의 ‘씨앗의 방주, 생명의 저장고’가 선정됐다.배용수 건설도시국장은 “건축문화의 창조적 발전을 위해서는 건축가들의 창의적 활동을 적극적으로 지원해야 한다”며 “경북도는 지역의 공공적 가치구현을 위해 우수한 건축물을 지속적으로 발굴할 계획”이라고 말했다.