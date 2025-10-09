청년 자산 형성, 매월 15만원씩 2년간 저축하면 ‘720만원＋∝’

지난해 1000명 모집에 1만 5000여명 지원

올해 대전 거주·취업 청년 1500명으로 확대

이미지 확대 대전시가 청년 자산 형성을 위한 미래 두배 청년 통장 지원을 1500명으로 확대한다. 대전시 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 대전시가 청년 자산 형성을 위한 미래 두배 청년 통장 지원을 1500명으로 확대한다. 대전시 전경. 서울신문 DB

대전시가 지역 근로 청년들의 자산 형성을 뒷받침하는 ‘미래 두배 청년 통장’ 지원을 1500명으로 확대한다.9일 시에 따르면 미래 두배 청년 통장은 청년이 매월 15만원씩 2년간 저축하면 지자체가 같은 금액을 결합(매칭)해 지원하는 상품이다. 만기 시 본인 적립금(360만원)과 지원금(360만원)을 합쳐 총 720만원을 받게 된다. 더욱이 우대이율에 따른 이자가 더해져 돌려받을 수 있다.지난해 모집 인원 1000명에 1만 5054명이 신청하는 등 치열한 경쟁을 반영해 올해 지원 인원을 1500명으로 늘렸다. 선발 기준은 소득과 대전시 거주기간, 나이를 평가해 최종 선정하며 결과는 12월 26일 발표할 예정이다.신청 자격은 1985년 1월 1일부터 2007년 12월 31일 사이 출생한, 대전에 주민등록이 되어 있고 대전에서 일하거나 사업을 하고 있는 중위소득 140% 이하 청년이다. 특히 주 30시간 이상 근로를 유지해야 하며, 고용 임금 확인서 등 증빙 자료를 제출해야 한다.미래 두배 청년 통장 홈페이지(https://youthaccount.or.kr)에서 온라인으로 신청할 수 있다. 요건·구비서류 등 구체적인 내용은 청년 통장과 시 홈페이지(시정소식), 대전 청년 포털 등에서 확인할 수 있다.이장우 대전시장은 “미래 두배 청년 통장은 지역 청년의 근로 의욕을 높이고 자립 기반을 다질 수 있도록 지원하는 사업”이라며 “청년들의 높은 관심을 확인해 지원 대상을 확대한 만큼 적극적으로 신청해달라”고 말했다.