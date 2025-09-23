김태흠 충남지사 “청년 유입 충청권 힘모아야”

이미지 확대 김태흠 충남지사가 23일 ‘충청 청년인구포럼’에 참석해 축사를 하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 충남지사가 23일 ‘충청 청년인구포럼’에 참석해 축사를 하고 있다. 도 제공

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김태흠 충남지사가 수도권 일극화를 막기 위해 대전·세종·충북·충남 4개 시도 협력의 필요성을 강조했다.김 지사는 23일 대전 KW컨벤션에서 서울신문, 한반도미래인구연구원이 주최·주관한 ‘충청 청년인구포럼’에 참석해 행사 개최를 축하하고 도의 청년정책을 소개했다.김 지사는 축사를 통해 “지역 젊은 인재들이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나는 현실은 지방소멸을 가속하고 지방자치제도 존재 자체를 위협하고 있다”고 밝혔다.이어 “수도권으로 집중된 인구 유입을 막기 위해 4개 시도 충청권이 머리를 맞대고 협력할 때 비로소 큰 변화를 만들어낼 수 있다”며 “지난주 열린 전국 청년축제에 4개 시도 청년이 연대해 뜻깊은 성과를 냈다”고 설명했다.그러면서 “앞으로 충남과 대전 간 행정 통합을 통해 청년들에게 더 넓은 무대와 더 많은 기회를 제공할 새로운 길을 만들어 나가겠다”고 강조했다.충남도는 청년정책관을 도지사 직속으로 두고 112개 과제 5000억원 규모 청년정책을 추진 중이다이날 김 지사는 △스마트팜 조성 △청년농 3000명 유입 △청년 취·창업 지원 △충남리브투게더 △공공임대주택 특별 공급 비율 확대 △풀케어 돌봄정책 등의 정책을 소개했다.도는 국무총리실 청년정책 평가에서 2년 연속 우수기관에 선정되는 등 높은 평가를 받고 있다.김 지사는 “앞으로 라이즈 사업 충남형 계약학과로 기업의 지역 인재 우선 채용 등 청년 정착을 적극 지원하고, 청년정책에 대한 온라인 홍보를 강화해 모든 청년이 혜택받을 수 있게 할 것”이라고 말했다.